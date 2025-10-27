MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla PKK'nın kurucusu, vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan'ın seslenerek PKK'nın silah bırakması ile başlayan süreç Meclis'te kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" ile devam ediyor. PKK, dün Türkiye'den çekildiğini duyurdu.

AKP, MHP ve DEM ve Öcalan'ın Kandil'de yürüttüğü süreç tartışılmaya devam ediyor. PKK'lıları serbest bıraktıktan sonra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın dün akşam katıldığı canlı yayında 'Akıllı olun' çıkışı dikkat çekti.

tv100 ekranlarında yayınlanan Talat Atilla ile Pazar Siyaseti’ne konuk olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, PKK’nın Türkiye’den çekilme kararına ilişkin değerlendirmesinde örgüte sert mesajlar verdi. Saral'ın, Türkiye’nin güçlü bir devlet olarak olası provokasyonlara karşı gereken adımları atacağını belirterek “Akıllı olun” uyarısında bulunması "süreçte çatlak mı var", "süreç bir ileri bir geri" yorumlarına sebep oldu.

"OYUNBOZANLIK OLURSA..."

Türkiye’nin güçlü bir devlet olarak olası provokasyonlara karşı gereken adımları atacağını belirten Saral'ın “Tövbe edin, Türkiye Cumhuriyeti’nin merhametine ve şefkatine inanın. Herhangi bir oyunbozanlıkta Türkiye güçlü bir devlettir, gereğini yapar” ifadelerini kullandığı da görüldü.

Saral'ın açıklaması şöyle:

"Terörsüz Türkiye sürecinde ikinci adım dediğimiz ve Kuzey Irak’ı da içeren çekilme süreci ve Türkiye’de artık faaliyet göstermeyeceğinin bir göstergesi olarak olumlu bir adım. PKK'nın tamamen kendini imha etmesi artık Kuzey Irak'tan da, Suriye'den de, İran'da veya diğer konuşlandığı bir takım yerlerden de artık çünkü ülkeler, Suriye'si de, Irak'ı da, Türkiye'si de müstakil devlet ve devlet aklıyla beraber yoluna reva olması gereken ülkeler. Biliyoruz ki bu unsurların kaynağı hep dışarıda. Amerika, İsrail, bir takım batılı güçler tarafından boyunlarına kementleri takılmış ve Arzı Mevud senaryosuna göre hareket eden bir kuruluş PKK, yani bunu sağır sultan biliyor. Farklı konuşmanın da gereği yok. Ama bu da önemlidir, bu da doğru bir adımdır."

"MUZ CUMHURİYETİ DEĞİLİZ, GEREKENİ YAPARIZ"

DEM Parti’nin de süreç için çaba harcaması gerektiğini ifade eden Saral, “İnşallah DEM Parti de bu sürece halel getirmeme, bu süreci baltalamama adına yazılanların, çizilenlerin bütün halkımızı, vicdanı rahatlatacak bir noktaya doğru sürecin umarım en güzel şekilde nihayete ermesini temenni ediyoruz. Oyunbozanlık olursa da biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz, biz muz cumhuriyeti değiliz, biz büyük bir ülkeyiz, büyük bir devletiz. Gerekeni de yaparız” şeklinde konuştu.

"Akıllı olun" diyen Saral, sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer bu ikazlara rağmen, gerekeni yaparız demek, Türkiye gücünün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü her kurum ve kuruluyla, güçleriyle ortaya koyarız demektir, nokta, bunun başka ötesi yok. Yani akıllı olun, bu söylenenlere, bu zapturap altına alınan cümlelere ittiba edin, uyun, siz de bundan sonraki hayatınızı tövbe istiğfar edin. Gerçekten Kürtleri düşünüyorsanız, Kürt vatandaşlar sizin hayatınızda gerçekten yer alacaksa, onların mutluluğu içinse sizin varlığınız, o zaman sükut edin, oturun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin merhametine de, şefkatine de inanın, bunu gösterin, rüştünüzü ispat edin, bakın ondan sonra sizin hayatınızda da ne kadar müspet güzellikler ortaya çıkacak."