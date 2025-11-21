MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nın kurucu Abdullah Öcalan’ı Meclis’e davet edip ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla 2’nci açılım süreci tam anlamıyla başlamıştı. Süreç; terör örgütü PKK’nın fesih kararı, silahları yakması ve sınır hattından çekilmesiyle devam etti.

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, iki kez ertelemenin ardından geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. 17’inci toplantıda ise bugün için İmralı'ya gidiş için toplanma yapılması yönünde karar verilmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 2'inci açılım sürecinin TBMM'deki ayağında kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bugün İmralı'ya gidiş için toplantı yapılacak.

Toplantı öncesi basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Feti Yıldız, MHP'de İmralı'ya gidecek listesinde yer alacak ismin kendisi olduğunu açıkladı. Yıldız, "Bir oylama yapar, karar alırız. Biz oybirliği ile kararın alınmasını isteriz. Biz elbette gideriz. MHP adına da İmralı'ya ben gideceğim" ifadelerini kullandı.