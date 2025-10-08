Romanya'nın CFR Cluj takımın sahibi Varga, Hakim Ziyech'le transfer görüşmeleri yaptıklarını doğruladı. Fakat transfer oyuncunun sakatlığı nedeniyle gerçekleşmedi.

Geçen haftadan beri Romanya basınında çıkan haberlerde, CFR Cluj'un 32 yaşındaki Hollandalı oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtiliyordu. İddialara göre, şu an hiçbir kulüple sözleşmesi bulunmayan Hakim Ziyech'e kulüp tarihinin en yüksek tekliflerinden biri sunuldu.

Hollanda'da yayın yapan Voetbalzone sitesinde yer alan habere göre, CFR Cluj takımının sahibi Ioan Varga, transferin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

Varga, "Sol dizinde bir sorun var. Ziyech iyi bir adam ama sağlık sorunları olabilecek bir oyuncu için bu kadar parayı riske atamam. Galatasaray'da da korkuyla oynuyor gibiydi. Risk almak istemiyoruz" dedi.

Ziyech'in yıllık 2 milyon 500 bin Euro ücret istediğini aktaran Ioan Varga, "Bu parayı oynamama riski olan bir futbolcuya veremezdim" ifadelerini kullandı.

Son olarak geçen sezon Katar'ın Al Duhail kulübünde forma giyen Hakim Ziyech, sözleşmesi sona erdikten sonra temmuz ayında takımdan ayrılmıştı.