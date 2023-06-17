İmza gününde kavga: 2 kişi yaralandı

Aşırı sağcı Fransız yazar Zemmour'un imza gününde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

İmza gününde kavga: 2 kişi yaralandı

Fransa'da yerel basındaki haberlere göre, ülkenin Brest kentinde bir otelde Eric Zemmour'un "Son sözümü söylemedim" isimli kitabı için imza günü etkinliği düzenlendi.

Zemmour'un kente gelmesine tepki gösteren aralarında faşizm karşıtları da bulunan göstericiler otelin önünde toplandı. Bazı göstericiler otele girmeye çalışırken Zemmour taraftarlarıyla kavgaya tutuştu.

Polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Otelin bir camı kırılırken, göstericiler imza etkinliğine katılanlara yabancı cisimler fırlattı. İki kişi, otele saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

FRANSA'DA AŞIRI SAĞIN EKRAN YÜZÜ

Fransa'da 1958'de Cezayir asıllı Yahudi bir ailede dünyaya gelen Zemmour, İslam ve göçmen karşıtlığıyla öne çıkıyor.

Fransız kimliği hakkında kitaplar kaleme alan Zemmour, yıllar içinde konuk olduğu televizyon programlarında İslam, göçmenler, Siyahiler, Araplar ve banliyöler hakkında sarf ettiği sözlerle polemik yarattı.

Zemmour, 2022 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmuş ve ilk turda elenmişti. Zemmour, ilk defa bir seçime katılmasına rağmen oyların yaklaşık yüzde 7'sini toplayarak 4. sırayı almıştı.

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