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Barcelona'da Inaki Pena yeni takım arıyor. Görüşmeler durduruldu

Geçen sezonu Galatasaray'da tamamlayan ve Barcelona'da forma şansı bulamayan Inaki Pena ile yeni sözleşme görüşmeleri durduruldu.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 20:12
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Inaki Pena Barcelona'dan ayrılıyor

Barcelona'da Inaki Pena yeni takım arıyor. Görüşmeler durduruldu
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Barcelona'da, Inaki Pena ile yapılan yeni sözleşme görüşmelerinin tıkandığı aktarıldı.

TER STEGEN'İN ARKASINDA KALDI
İspanyol basınında yer alan habere göre, Barcelona'nın, 23 yaşındaki file bekçisine çok düşük bir teklif yaptığı kaydedildi. Bu gelişmenin ardından yapılan sözleşme görüşmelerinin durduğu belirtildi. Marc Andre Ter Stegen'in arkasında yedek kalan Pena'nın da oynama süresinden memnun olmadığı ifade edildi. Katalan kalecinin önünde daha fazla forma şansına sahip olacağı, daha yüksek teklifler yer aldığı vurgulandı.

BETİS'TEN İLGİ VAR
Pena'ya ilgi gösteren takımlardan biri olarak Real Betis gösterildi. Real Betis'te kaleci Rui Silva'nın yaz aylarında Portekiz'e transfer olması durumunda Betis'in Pena için seçeneklerden biri olabileceği aktarıldı.

GALATASARAY'DA OYNAMIŞTI
Barcelona'nın altyapısından yetişen ve 2012'den bu yana Katalan ekibinde olan Pena, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray'da oynamıştı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında 8 kez Galatasaray kalesini koruyan Pena, ardından Barcelona'ya geri dönmüştü. 23 yaşındaki kaleci, bu sezon Katalan ekibinde ise 3 maçta oynadı.

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