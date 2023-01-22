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Graham Potter 5 ayda çöktü. İnanılmaz değişim

Chelsea Teknik Direktörü Graham Potter'in değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 14:41
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İnanılmaz değişim. Chelsea Teknik Direktörü Graham Potter 5 ayda çöktü

Graham Potter 5 ayda çöktü. İnanılmaz değişim
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47 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Graham Potter, Stamford Bridge'de koltuğu eylül 2022'de Şampiyonlar Ligi şampiyonu Thomas Tuchel'den devraldı ve sadece 18 maçta takımı yönetti. 

Chelsea; Carabao Cup ve FA Cup'tan elenirken Premier Lig tablosunda da 10. sıraya geriledi. Maviler, 18 maçta yalnızca sekiz galibiyet aldı.

SON HALİ ŞAŞIRTTI
Alınan kötü sonuçlar sonrası tepkilerin hedefinde olan Graham Potter'ın son hali ise görenleri şaşkına çevirdi.

Menajerliği 'futboldaki en zor iş' olarak nitelendiren İngiliz çalıştırıcının 5 aylık değişmi sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE GRAHAM POTTER'İN SON HALİ

 

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