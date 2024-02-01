İnci Taneleri dizisinin Dilber'inin bu akşam yayınlanan bölümdeki dansı beğeni topladı

Kaynak: Haber Merkezi
İnci Taneleri dizisinin Dilber'inin bu akşam yayınlanan bölümdeki dansı beğeni topladı
İnci Taneleri dizisinde pavyon dansçısı Dilber'i canlandıran ve daha önceki dansıyla gündem olan Hazar Ergüçlü, bu akşam yayınlanan bölümde yeni dansıyla yine gündemde

Türkiye'de yayınlanan İnci Taneleri dizisinde pavyon dansçısı Dilber'i canlandıran Hazar Ergüçlü, daha önceki dans performansıyla büyük ilgi çekmişti. Bu akşam yayınlanan bölümde sergilediği yeni dans performansıyla bir kez daha gündeme oturdu.

Hazar Ergüçlü'nün Dilber karakteri, gösterdiği danslar ve performanslarıyla izleyicilerden yoğun ilgi görüyor. Sosyal medyada paylaşılan videolar ve yorumlarla hızla yayılan yeni dans performansı, İnci Taneleri dizisini konuşulan konulardan biri haline getirdi.

Son Haberler
AKP’nin yeni helal torpil sistemi hızla yayılıyor! Gündem
AKP’nin yeni helal torpil sistemi hızla yayılıyor!
Hırsız, adalet gözetmez! Yazarlar
Hırsız, adalet gözetmez!
Son dakika... Saldırgan etkisiz hale getirildi, rehin alınanlar kurtarıldı Gündem
Son dakika... Saldırgan etkisiz hale getirildi, rehin alınanlar kurtarıldı
İLAN T.C. TARSUS 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ Resmi İlanlar
İLAN T.C. TARSUS 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. AKSARAY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Resmi İlanlar
T.C. AKSARAY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Resmi İlanlar
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DÖŞEMEYOL İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. Resmi İlanlar
DÖŞEMEYOL İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş.