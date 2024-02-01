İnci Taneleri dizisinin Dilber'inin bu akşam yayınlanan bölümdeki dansı beğeni topladı

Türkiye'de yayınlanan İnci Taneleri dizisinde pavyon dansçısı Dilber'i canlandıran Hazar Ergüçlü, daha önceki dans performansıyla büyük ilgi çekmişti. Bu akşam yayınlanan bölümde sergilediği yeni dans performansıyla bir kez daha gündeme oturdu.

Hazar Ergüçlü'nün Dilber karakteri, gösterdiği danslar ve performanslarıyla izleyicilerden yoğun ilgi görüyor. Sosyal medyada paylaşılan videolar ve yorumlarla hızla yayılan yeni dans performansı, İnci Taneleri dizisini konuşulan konulardan biri haline getirdi.