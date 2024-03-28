İnci Taneleri’ne iki bomba isim. Dilber: Gerçekten şaşırdım

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İnci Taneleri’ne iki bomba isim. Dilber: Gerçekten şaşırdım
İnci Taneleri'nde, Selim Erdoğan ve Bekir Aksoy'un canlandırdığı karakterlerin dizinin öyküsü üzerindeki etkisi büyük merak uyandırdı.

Yılmaz Erdoğan'ın yaratıcısı olduğu Kanal D'nin popüler dizisi "İnci Taneleri", bu akşam izleyicilerle buluşacak yeni bölümüyle ekranlara dönüyor.

Selim Erdoğan, 'Reyyaz' rolüyle ilk defa bu akşam seyirci önüne çıkarken, Bekir Aksoy da 'Cenk' karakteriyle özel bir konuk performansı sergileyecek.

Selim Erdoğan ve Bekir Aksoy'un canlandırdığı karakterlerin, dizinin öyküsü üzerindeki etkisi büyük merak uyandırıyor.

Dizinin sevilen karakteri 'Dilber' olarak tanınan Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz gece Caddebostan'da bir kültür merkezinden ayrılırken objektiflere yansıdı.

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Gazetecilerle karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemeyen Ergüçlü, "Buraya da mı geldiniz? Gerçekten şaşırdım" ifadelerini kullandı.

"Timsah Ateşi" adlı oyununda Funda Eryiğit ve Hidayet Erdinç ile birlikte sahne aldığını belirten Ergüçlü, yoğun bir günün ardından "Setten çıkıp doğrudan oyunuma koştum. Performans çok iyiydi ama şu anda oldukça yorgunum" dedi.

Ergüçlü, "İnci Taneleri"nin elde ettiği başarıya ilişkin olarak ise, "Çok güzel bir çalışma. Dizinin olumlu etkiler yaratıyor olması beni çok sevindiriyor. Her aktörün böyle projelerde yer alma şansı olmuyor" şeklinde konuştu.

Ayrıca, "Arkadaşlarınız sizi 'Dilber dansı' yapmaya teşvik ediyor mu?" sorusuna karşılık verirken kahkahalarını tutamadı.

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