İşte incirin yararları ve zararları

Editör: Erkavim Yıldırım

İşte incirin az bilinen yararları:



Hücre yenilenmesine katkıda bulunur. Vücudun günlük vitamin gereksinimleri için önemlidir

İncir, içerdiği bakır sayesinde vücutta metabolizma dengesi ve enerji üretiminde etkili olmaktadır. İçeriğindeki B6 vitamini ise diyet proteinlerinin parçalanmasına ve yeni proteinler oluşturulmasına yardımcı olmak için gerekli olan önemli bir vitamindir. Beyin sağlığının korunmasında da önemli bir rol oynamaktadır.

Kansere karşı etkili bir besindir. Luteolin, meyveler, sebzelerde bulunan bir flavonoiddir yani antioksidanlar ve antimikrobiyal ajanlar olan besin maddeleridir. İncirler luteolini destekleyerek, tümörlerin büyümesini engellemeye yardımcı olmaktadır.

Siğil oluşumunun engelleyebilir. İncir dallarının içerisinde bulunan sütün, siğillerin oluşumunu engelleme konusunda etkili olduğu bilinmektedir.

Menopozda meme kanserine karşı etkili. Meme kanserini önlemede lif bakımından zengin meyveler etkili olmaktadır. Bir porsiyon incir, kadınların günlük tüketmesi gerek 25 gram lifin 5 gramını sağlamaktadır. Lif, meme kanserine karşı savaşarak riski düşürmede etkilidir.

Antioksidan, vitamin ve mineral deposu. Vücuttaki serbest radikalleri etkisiz hale getirerek, hastalıklara karşı direnç oluşmasını sağlayan incir, antioksidan açısında zengin bir meyvedir.

İnsülinin dengelenmesinde rol oynar. Lif yüklü bir besin olan incir, diyabet hastalarında insülin işlevine yardımcı olmaktadır. Kalp sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Kandaki trigliserit düzeylerini düşürerek kalp sağlığını iyileştirmede katkıda bulunan incir, riskleri azaltarak serbest radikalleri temizlemektedir.

Vücudu temizler.Kanseri önlemeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olan antioksidan çeşidi olan fenol, incirin içeriğinde de bulunmaktadır. Bu sayede vücudun temizlenmesinde önemli rol oynar.

Mideye iyi gelir.Kuru incir, zengin B6 vitamin kaynağı olduğundan vücuttaki kolesterol seviyesini koruyarak, gıdaların kolay sindirilmesini sağlamaktadır.

Cildi tazeler. İçeriğindeki B ve C vitamini sayesinde cildin yenilenmesinde ve sıkılığında önemli bir antioksidan etkiye sahiptir.

Sivilce sorununa iyi gelir.İncir bileşenlerindeki iltihap önleyiciler sayesinde sivilcelerin iltihaplanmasını önlemeye yardımcı olmakta.

Saçı besliyor. İncir, saç krem ve maskelerinde karşımıza çıkmaktadır. Bu da içeriğindeki E vitamininden kaynaklıdır. Saçlar için besleyici görevi gören E vitaminini, incirden almak mümkündür. Kan basıncının dengelenmesinde rol alır

İncir, kandaki yağ seviyelerine ve kan basıncına etki ederek damar sağlığının iyileşmesinde rol oynamakta ve kalp hastalıkları riskinin azalmasına yardımcı olmaktadır.

Kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Lif açısından zengin olan incir, kilo kontrolü sağlamak isteyenler için atıştırmalık görevi görebilir. 2 veya 3 kuru incir, gün içinde uzun süre tok hissetmeye yardımcı olmaktadır. Son dönemlerde 1 kavanoz zeytinyağının içine kuru incir eklenerek yapılan kürler sıkça kullanılmaktadır. Bunun kilo vermeyi kolaylaştırıcı olduğu düşünülmektedir. Zeytinyağı da incir de faydalı besinlerdir ve doğru miktarlarda tüketildiğinde kilo vermeye yardımcıdır.

Bakterilere karşı vücudun korunmasında etkilidir. İçeriğinde bulunan vitamin, mineral ve lifler sayesinde vücudun düzenini bozan bakterilere karşı savaşarak sağlığınızı korumakta.

Kemik ve diş sağlığı için önemli. İncir, kemik ve diş sağlığını korumada ve etkin rol oynayan iki mineral olan kalsiyum ve magnezyum içermektedir. Yüksek fosfor ve kalsiyum sayesinde kemik ve diş sağlığına iyi gelmektedir.

İNCİRİN ZARARLARI VAR MIDIR?

Kabızlık için tercih edilen incir, bazı durumlarda ishal veya sindirim sorunlarına neden olmakta. İncir, doğal lateks içerdiğinden bazı kişilerin bu meyveye alerjisi olabilmekte.