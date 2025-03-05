İncirliova’da fırınlara Ramazan denetimi

Ekipler, fırınlarda üretilen ekmeklerin gramajlarını ve hijyen şartlarını titizlikle inceledi. Yapılan denetimlerde, ekmeklerin belirlenen gramaja uygun olup olmadığı kontrol edilirken, fırınların temizlik ve hijyen standartları da gözden geçirildi.

Denetimlerin ardından, eksiklikleri tespit edilen fırınlarla ilgili tutanak tutuldu ve işletme sahiplerine gerekli düzeltmeleri yapmaları için uyarılarda bulunuldu. İncirliova Belediyesi, halk sağlığını korumak ve Ramazan ayında kaliteli hizmetin sunulmasını sağlamak amacıyla bu tür denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti.

Fırın ve pastanelere yönelik denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "İncirliova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ilçede faaliyet gösteren fırın ve pastanelerde bir dizi denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde özellikle çalışanların temizliği, imalathane ve satış yerlerinin temiz olup olmadığı, istenilen şartlara uyulup uyulmadığı dikkatle inceledi. Yapılan denetimlerde eksiklik tespit edilen işletmelere bu eksiklerini gidermeleri için uyarılarda bulunulup gerekli tutanalar tutuldu. Kısa süre içerisinde gerçekleştireceğimiz ikinci denetimlere kadar işletmelere tespit edilen eksikleri tamamlamaları için süre tanındı. Bu süre içerisinde eksikliklerini tamamlamayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı işletme sahiplerine bildirildi" dedi.

Vatandaşların sağlığını korumaya yönelik denetimlerin Ramazan dolayısı ile çok daha titiz bir şekilde devam edeceğini belirten Başkan Kaya, "Ramazan ayında vatandaşlarımızın çok daha fazla tükettiği ürünlerin doğru standartlarda üretilmesi için denetimlerimizi daha da arttıracağız. Ailelerimiz ve sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz iftar sofralarımızın huzur ve sağlığı için çalışmaya durmaksızın devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.