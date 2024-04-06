İnegöl'de şaka cinayete dönüştü şüpheli tutuklandı

Olay, Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Süleyman D., 3 arkadaşını da alarak otomobiliyle gezintiye çıktı. Bir süre sonra Emircan Ş.'nin, Süleyman D.'ye sözlü şaka yapması üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki arkadaş kavga etmeye başladı. Süleyman D., bıçakla Emircan Ş.'yi karnından ağır yaraladı.

Emircan Ş., olay yerinde ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, Süleyman D.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgusunda, “Arkadaşımla kavga ettik. Ben de kendimi korumak için, bıçak kullanmak zorunda kaldım” dediği belirtilen Süleyman D., adliyeye sevk edildi.

Mahkemece tutuklanan Süleyman D., cezaevine gönderildi.