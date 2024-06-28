İnegöl'den 5 ülkeye yaban mersini ihracatı

Kilosu 400 TL'den 5 ülkeye ihracat

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, hasat döneminin başlamasıyla birlikte yaban mersini tarlalarında incelemelerde bulundu.

Başkan Çelik, "Bugün Tuzla Mahallesi'ndeki yaban mersini hasat alanındayız. İnegöl'ün bereketli topraklarında, daha önce papaz eriği ve kiraz hasadıyla başlayan süreç, şimdi patates üretimiyle devam edecek. Yakında buğday hasadına da geçeceğiz. Yaban mersini üretimi, Tuzla Mahallesi'nde çiftçilerimiz için önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Bu ürün, bölgenin yüksek rakımını ve toprak yapısını çok sevdi. Yaklaşık on yıllık bir geçmişi var ve verim açısından oldukça uygun bir bölge" dedi.

Çelik, "Şu anda bin 200 metre rakımda bulunuyoruz ve bin 300 metre rakımda da üretim yapılıyor. Bu alanda yaklaşık bin dönümde üretim gerçekleşiyor ve yaklaşık 100 ton ürün elde ediliyor. Bahçeler henüz genç ve yeni ekimler yapılıyor. Yakın zamanda üretim alanının 2 bin dekara çıkmasını ve 2000 ton civarında üretim yapılmasını bekliyoruz. Ayrıca çevre köylerimizde de yaban mersini üretimine başlayan çiftçilerimiz var. Umarım orada da iyi verim alırız. Yaban mersini, yüksek rakımı ve toprağın PH değerini seçiyor. Şu anki fiyatlar, ilk hasat için 400 TL civarında. Daha büyük boyutlardaki ürünler hasat edildiğinde fiyatın 500 TL'ye çıkmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Yaban mersininin sadece iç piyasada değil, aynı zamanda ihracat pazarında da yer aldığını belirten Çelik, "Ürünümüz Arabistan, Kazakistan, Singapur, Çekya ve Dubai'ye ihraç ediliyor ve dünyanın birçok yerinden talep görüyor. Yaban mersini, kalp ve damar hastalıkları, diyabet ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına karşı faydalı olduğu biliniyor ve bu konuda birçok doktor tarafından öneriliyor" dedi.