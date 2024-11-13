İnek sütü kalp krizine mi neden oluyor? Uzmanlar bu konuda ne söylüyor? Bilim bakın diyor!

İnek sütüyle yapılan büyük boy latte içmenin kalp krizi riskini artırabileceği iddiası, son yıllarda yapılan bazı bilimsel araştırmalarla gündeme geldi. Bu iddialar, özellikle kadınlar üzerinde yapılan çalışmalarla desteklendi. Peki, bu iddiaların arkasında hangi bilimsel bulgular ve uzman görüşleri var? Gelin, bu konuyu detaylı bir şekilde incelendi. İşte tüm detaylar...

İsveç'teki Uppsala Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı bir araştırma, düzenli olarak inek sütü tüketen kadınların kalp krizi ve felç riskinin daha yüksek olabileceğini ortaya koydu.

Araştırma, 101.000 kişinin katıldığı iki büyük popülasyon tabanlı çalışmayı içedi.

Katılımcılardan yaşam tarzları ve beslenme alışkanlıkları hakkında anket doldurmaları istenmiş ve 33 yıl boyunca takip edilmişlerdi. Bu süre zarfında, her gün büyük bir latteye eşdeğer miktarda süt tüketen kişilerin koroner kalp hastalığı riskinin yüzde 5 daha yüksek olduğu belirlendi.

Araştırmanın bulgularına göre, günde 600 ml süt tüketen kadınların kalp hastalığı riski yüzde 12, 800 ml süt tüketenlerin ise yüzde 21 artmıştı. Bu risk artışı, sütün yağ içeriğinden bağımsız olarak gözlemlenmiştir; yani, yağlı, yarım yağlı veya yağsız süt tüketimi arasında fark bulunmamıştı.

Araştırmacılar, sütte bulunan laktozun zamanla vücuttaki hücrelerde iltihaplanmaya yol açarak kalbe ekstra yük bindirebileceğini öne sürmüşlerdi.

Prof. Dr. Karl Michaelsson, bu araştırmanın başyazarı olarak, yüksek süt tüketiminin kadınlarda kalp hastalığı riskini artırabileceğini belirtti. Michaelsson, kadınların laktozu erkeklerden daha iyi sindirebildiğini, bu nedenle kadınların daha yüksek risk altında olabileceğini ifade etti.

Ayrıca, fermente edilmemiş süt yerine orta düzeyde fermente süt tüketiminin bu riskleri azaltabileceğini önerdi.

Kardiyolog Dr. Ebru Özenç ise, yüksek miktarda süt tüketiminin kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini vurgulamakta ve özellikle kadınların süt tüketiminde dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Dr. Özenç, sütün içerdiği laktozun inflamasyonu artırarak kalp hastalıklarına zemin hazırlayabileceğini ifade etti.

İnek sütüyle yapılan büyük boy latte içmenin kalp krizi riskini artırabileceği iddiası, bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleriyle desteklendi. Özellikle kadınlar üzerinde yapılan çalışmalar, yüksek miktarda süt tüketiminin kalp hastalığı riskini artırabileceğini gösterdi. Bu nedenle, süt tüketiminde dikkatli olmak ve gerektiğinde fermente süt ürünlerini tercih etmek, kalp sağlığını korumak açısından önemli olabilir.