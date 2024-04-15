İnek tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Kaynak: İHA
İnek tartışması kanlı bitti: 1 ölü
Muş'un Varto ilçesinde inekler yüzden başlayan tartışmada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Olay Varto ilçesine bağlı Buzlugöze köyüne bağlı Yıldızlar mezrasında gerçekleşti. meydana geldi. 50 yaşındaki Kerem Yıldız ile 70 yaşındaki Ömer Yıldız arasında "İneklerin arazime girdi" diye bir tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Kerem Yıldız, Ömer Yıldız'a kürekle vurdu ve Ömer Yıldız olduğu yerde yaşamını yitirdi. Yaşlı adamın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Varto Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Amcasının oğlu Kerem Yıldız ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İlgili Haberler
Bali'de kraliyet ailesi için ölü yakma töreni gerçekleşti
Bali'de kraliyet ailesi için ölü yakma töreni gerçekleşti
Sollamaya çalıştığı otomobile çarptı. 1 ölü 1 yaralı
Sollamaya çalıştığı otomobile çarptı. 1 ölü 1 yaralı
Lunaparkta korkunç anlar: Güvenlik kemeri açılan çocuk düştü
Lunaparkta korkunç anlar: Güvenlik kemeri açılan çocuk düştü
Güneşin etrafında oluşan hale görenleri büyüledi
Güneşin etrafında oluşan hale görenleri büyüledi
Amerikalı annenin Türkçe kelimelerle imtihanı güldürdü
Amerikalı annenin Türkçe kelimelerle imtihanı güldürdü
KYK yurdunda yangın. Faciadan dönüldü
KYK yurdunda yangın. Faciadan dönüldü
Fenerbahçeli futbolcular Karagümrük galibiyetini taraftarlarla doyasıya kutladı
Fenerbahçeli futbolcular Karagümrük galibiyetini taraftarlarla doyasıya kutladı
Son Haberler
Flaş... Flaş... Okyanusya ülkesinde 6.5 büyüklüğünde deprem Dünya
Flaş... Flaş... Okyanusya ülkesinde 6.5 büyüklüğünde deprem
Flaş... Flaş... Konya'da deprem Gündem
Flaş... Flaş... Konya'da deprem
Eski eşini silahla vurduktan sonra intihar etti. Düğün salonunda eski koca terörü Gündem
Eski eşini silahla vurduktan sonra intihar etti. Düğün salonunda eski koca terörü
Çıplak ayakla kayalara tırmanan keşiş sosyal medyayı salladı Video
Çıplak ayakla kayalara tırmanan keşiş sosyal medyayı salladı
Virajı alamadı istinat duvarından uçtu Yerel Haberler
Virajı alamadı istinat duvarından uçtu
Çocuklar, gönüllü gezginlerle doyasıya eğlendi Video
Çocuklar, gönüllü gezginlerle doyasıya eğlendi