İnek tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Olay Varto ilçesine bağlı Buzlugöze köyüne bağlı Yıldızlar mezrasında gerçekleşti. meydana geldi. 50 yaşındaki Kerem Yıldız ile 70 yaşındaki Ömer Yıldız arasında "İneklerin arazime girdi" diye bir tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Kerem Yıldız, Ömer Yıldız'a kürekle vurdu ve Ömer Yıldız olduğu yerde yaşamını yitirdi. Yaşlı adamın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Varto Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Amcasının oğlu Kerem Yıldız ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.