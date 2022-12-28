Nusret bir ünlüyü daha kaybetti. Infantino da takibi bıraktı

Lionel Messi'nin peşine takılarak fotoğraf çektirmek için ısrar etmesi, Angel di Maria'nın elinden Dünya Kupası'nı almaya çalışması ve Dünya Kupası ile fotoğrafını Nicolas Tagliafico'ya çektirmesi sebebiyle tepki çeken Nusret Gökçe hakkında FIFA soruşturma başlatmıştı.

Dünya gündemini bir süredir meşgul eden yaşananların ardından bir hamle de FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan geldi. Gianni Infantino'nun, Katar'da meydana gelen bu krizin ardından yakın arkadaşı Nusret Gökçe'yi Instagram'da takipten çıktığı belirtildi.

Nusret, FIFA kurallarını ihlal etmişti

Mevcut Dünya Kupası tasarımı 1974 yılına uzanıyor. Dünyanın en tanınmış Spor sembollerinden biri ve paha biçilmez bir simge olarak, orijinal FIFA Dünya Kupası yalnızca galipler, eski galipler ve devlet başkanları tarafından dokunulup tutulabilir.