İnfilak eden eski mühimmat 2 çocuğu hayattan kopardı

Kamboçya'nın kuzeybatısındaki Siem Reap eyaletinin Svay Leu ilçesinde, 22 Şubat 2025’te 25 yaşında olduğu tahmin edilen bir roketli el bombasının patlaması sonucu, iki kuzen hayatını kaybetti. Kazanın yaşandığı Kranhuong köyünde, patlamamış mühimmatın çocuklar tarafından fark edilerek infilak etmesi sonucu 2 yaşındaki Muo Lisa ve erkek kuzeni Thum Yen, hayatlarını kaybetti.

Çocukların aileleri, tarlada çalışırken, çocuklar patlamamış bu mühimmata rastladı. Kamboçya Mayın Temizleme Merkezi (CMAC) uzmanları, yapılan incelemede patlayan maddenin bir roketli el bombası olduğunu belirledi. Kamboçya'da geçmişte yaşanan şiddetli çatışmalar sonucu, milyonlarca mayın ve patlamamış mühimmat, ülkede büyük bir tehlike oluşturuyor. 1970 ile 1998 yılları arasında süren iç savaş ve Khmer Rouge’un (Komünist Kızıl Khmer) iktidardan düşmesinin ardından, Kamboçya'nın kırsal kesimlerinde hala büyük miktarda patlamamış mühimmat bulunmakta.

CMAC Genel Müdürü Heng Ratana, yaptığı açıklamada, "Aileler, eski savaş alanlarında yerleşim kurdukları için bu tür tehlikelerden habersizdi. Bu çocukların ölmesi büyük bir üzüntü kaynağıdır, çünkü çok gençlerdi ve böyle bir şekilde hayatlarını kaybetmemeliydiler," dedi. Ülkede, yaklaşık 4 milyon ile 6 milyon arasında mayın ve patlamamış mühimmat olduğu tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda, patlamamış savaş malzemelerinden kaynaklı ölümler azalmış olsa da, 2024 yılında 49 kişi hayatını kaybetmiştir.

Kamboçya'daki mayın temizleme çalışmaları, dünyanın en deneyimli ekiplerine sahip olup, son yıllarda bu uzmanlar Afrika ve Orta Doğu'ya da gönderilmektedir. Kamboçya hükümeti, bu çalışmalar için Birleşmiş Milletler destekli projeler yürütmektedir. Ancak son dönemde, ABD'nin Başkan Trump’ın dış yardımlarına yönelik aldığı 90 günlük durdurma kararı, Kamboçya’nın bu alandaki yardımlarını geçici olarak etkilemişti. Fakat, Heng Ratana, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Washington’un bu yardımların devamını sağlayan bir istisna kararı verdiğini ve 6.36 milyon dolarlık yardımın yeniden başlatıldığını duyurdu.