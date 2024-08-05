İngiliz atlet olimpiyatta gözyaşlarına boğuldu

Paris Olimpiyatları'nda Britanya adına katılan ve madalya umudu olan İngiliz atlet Molly Caudery, dünya sıralamasında bir numara olarak gösterilirken, madalya almasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Ancak 24 yaşındaki sporcu elemeleri geçemedi.

Bu, atletizm alanındaki yarışların "en büyük şoku" olarak tanımlanırken, sporcu BBC'ye röportaj verirken gözyaşlarına boğuldu.

Caudery, BBC Sport'a şunları söyledi:

"Bu tamamen yürek parçalayıcı. Umduğum Olimpiyat deneyimi değildi ve memleketimdeki herkes için çok üzgünüm. Daha iyisini yapabilmeyi isterdim ama bundan ders çıkarmaya çalışacağım ve bundan alabileceğim her şeyi alacağım."