İngiliz Bakan tüm ülkeyi karıştırdı. Yaptığı şaka büyük tepki çekti

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Murat Öztürk
İngiliz Bakan tüm ülkeyi karıştırdı. Yaptığı şaka büyük tepki çekti
İngiltere İçişleri Bakanı’nın karısıyla ilgili yaptığı şaka tüm ülkeyi karıştırdı. Karısıyla ilgili sözleri üzerine tepki çeken bakan tüm kadınlardan özür diledi.

Sunday Mirror gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly, Downing Caddesi'ndeki Başbakanlık Konutu'nda gerçekleştirilen bir resepsiyonda eşinin içeceğine her akşam 'Rohypnol' isimli ilaçtan kattığını söyledi.

Bu sözler üzerine adeta ülke karıştı. Bakan tarafından şaka olarak kullanılan ilacın tacizcilerin kadınları bayıltmak için kullandığı bir uyku hapı olarak bilinmesi üzerine, tüm kadın hakları savunucuları ve siyasetçiler, Bakan Cleverly’i hedefe aldı.

Gazetenin verdiği haberin detayında bu olayın 18 Aralık’ta Başbakan Sunak ve bakanların da katıldığı bir resepsiyonda yaşandığı belirtildi.

Bakan Cleverly tepki çeken konuşmasında, "Uzun bir evliliğin sırrı hafif uyuşturulmuş biriyle birlikte olmak, böylelikle sizden daha iyi bir erkek olduğunu asla fark edemezler" ifadelerini kullandı.

Bu sözler İngiltere’deki tüm kadın hakları savunucularını da harekete geçirdi. Bir kadın hakları STK’sı yayınladığı bildiride, "Kadınların güvenliğinden sorumlu bir bakanın, kadınlara ilaç vermek kadar korkunç bir şeyin gülünecek bir konu olduğunu düşünmesi mide bulandırıcı. Kadınların kendilerini güvende hissetmemelerine şaşmamalı" yazdı.

Siyasetçilerin ve kadın hakları savunucularının tepkilerini çeken Bakan Cleverly ise gelen tepkiler karşısında özür dilemek zorunda kaldı.

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