İngiliz basınından Galatasaray'a övgü: Liverpool ses kazanında eridi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, Liverpool'u Victor Osimhen'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Liverpool favori olarak çıktığı maçta yaşadığı yenilgi İngiliz ve Avrupa basınında da gündem oldu.

"YENİLGİ SAKATLIKLARLA DAHA DA KÖTÜLEŞTİ"

İngiliz Daily Mail gazetesi, "Liverpool için kırmızı alarm: İstanbul'daki vasat performans sonrası Kırmızılılar Galatasaray'a kaybetti" ifadelerini kullandı.

Liverpool'un kötü performansının Ekitike ve kaleci Alisson Becker'in sakatlıklarıyla daha kötü bir hale dönüştüğü belirtildi.

"GALATASARAY, LİVERPOOL'UN KABUSUNU SÜRDÜRDÜ"

İspanyol Marca gazetesi ise maçı "Galatasaray, Liverpool'un kabusunu sürdürdü. Slot'un takımı art arda ikinci maçını kaybetti" diyerek duyurdu.

Liverpool, 27 Eylül'de oynanan Premier Lig maçında Crystal Palace'a 2-1 mağlup olmuştu.

Katar merkezli yayın platformu Al Jazeraa ise Galatasaray'ın Liverpool'a şok ettiğini yazdı.

Haberde, "Galatasaray geçen hafta sonuna kadar tüm kulvarlarda yenilmeyen ve üst üste iki mağlubiyet alan rakiplere karşı önemli bir galibiyet oldu" ifadeleri yer aldı.

"SLOT'UN KUMARI TERS TEPTİ"

İngiliz Mirror gazetesi, Galatasaray'ın maçtan önce Liverpool'un trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Diego Jota'yı andığını aktarırken, Times gazetesi de Liverpool'un kazanmayı hak edecke bir performans göstermediğini belirtti. Gazete, "Arne Slot'un takımı Galatasaray'ın sağır edici kazanında yumuşadı, çok fazla hata yaptı ve Victor Osimhen'in penaltısıyla yenildi" dedi.

Independent ise "Arne Slot'un kumarı, Galatasaray'ın karşısında ters tepti" yorumunu yaptı.

"İSTANBUL'DAKİ BÜTÜN DEPLASMANLAR ZOR OLACAK"

BBC Spor başyazarı Phil McNulty, Galatasaray taraftarlarının oluşturduğu atmosfere dikkat çekti.

"İstanbul'a bakan bir tepedeki stadyumda başlama düdüğünden saatler önce de bir ses duvarı oluştu" diyen McNulty, " Liverpool'un topa sahip olduğu anlar sağır edici bir ıslıkla karşılandı. Osimhen'in golü ve son düdükle birlikte bir histeri yaşandı. Liverpool'un böyle bir atmosferde küçüldüğünü söylemek abartı olur ama İstanbul'daki bütün deplasmanlar zor olacak. Fanatik Galatasaray taraftarlarının yarattığı ortam, Premier Lig şampiyonunun hayal kırıklığı dolu bir gece daha yaşamasında büyük bir rol oynadı" dedi.