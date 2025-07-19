İngiliz çiftçilerin umudu tükeniyor

İngiltere’de kırsal bölgelerde yaşayan çiftçiler, İşçi Partisi’nin kamu sektöründe yerli ürün alımını artırma vaadinin gerçekleşmemesinden dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadı. Countryside Alliance adlı tarım destek örgütü, İşçi Partisi’nin geçen yılki seçim bildirgesinde yer alan ve kamu sektöründe alınan gıdaların yarısının yerel, İngiliz ya da çevresel standartlara uygun olması hedefinin yeni yayımlanan gıda stratejisinde yer almamasını eleştirdi. Örgütün sözcüsü David Bean, “Bu vaadin görmezden gelinmesi, İngiltere çiftçilerine ve gıda üreticilerine karşı büyük bir hayal kırıklığıdır” dedi.

İşçi Partisi’nin bu sözünün, kırsal bölgelerde yaşayan halkın ve seçmenlerin desteğini kazanmak için önemli olduğu belirtilirken, çiftçiler yerli gıdaların kalitesine ve bölgesel ekonomiye katkısına güveniyor. Ancak yeni gıda stratejisinde bu hedeflerin yok sayılması, sektördeki güvensizliği artırdı.

MİRAS VERGİSİ VE EKONOMİK BASKILAR ÇİFTÇİLERİ ZORLUYOR

Ulusal Çiftçiler Birliği (NFU) Başkanı Tom Bradshaw ise tarım işletmelerinin kârlılığının azalmasından duyduğu endişeyi dile getirdi. Bradshaw, “Çiftçi işletmelerinin sürdürülebilirliği için kârlılık şarttır, ancak buna yeterince önem verilmediği açık” dedi.

Özellikle miras vergisinde yapılan artışların çiftçi ailelerini zor duruma soktuğu ve kırsal kesimde ekonomik belirsizliği derinleştirdiği ifade ediliyor. Çiftçiler, kamu sektöründe yerli ürün alımının artırılmasıyla hem üretim maliyetlerinin karşılanmasını hem de yerel ekonominin desteklenmesini bekliyor. Countryside Alliance bu konuda, kamu alımlarının yerli gıda için güçlü bir destek aracı olduğunu ve obezite, çevre sürdürülebilirliği gibi sosyal sorunların çözümünde de önemli rol oynayabileceğini vurguladı.

MUHALEFETTEN SERT ELEŞTİRİ: “İŞÇİ PARTİSİ KIRSALI YALNIZ BIRAKIYOR”

Muhalefet temsilcileri, İşçi Partisi’nin kırsal politikalarını sert bir dille eleştirdi. Gölge Çevre Sekreteri Victoria Atkins, “İşçi Partisi’nin kamu sektöründe yerli gıda alımı hedefini sessizce rafa kaldırması, çiftçilere sırtını dönmesi anlamına geliyor” dedi. Atkins, miras vergisi değişikliklerinin aile çiftliklerine büyük darbe vurduğunu belirterek, “Bu tam anlamıyla kırsal İngiltere’ye yönelik açık bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda konservatif milletvekilleri Kemi Badenoch ve Victoria Atkins, miras vergisi karşıtı kampanyalara katılarak çiftçilerin yanında olduklarını gösterdi. Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise hükümetin 5 milyar dolarlık kamu sektörü yemek alımlarında yerli ürün oranını artırmayı hedeflediği belirtildi. Bakanlık, “Hastaneler, askeri üsler ve cezaevleri gibi yerlerde sunulan yiyeceklerin yarısının yerel veya yüksek çevresel standartlara uygun olmasını istiyoruz” dedi.

Ancak çiftçiler ve destekçileri, hükümetin sözünü tutup tutmayacağını bekliyor. Kırsal ekonominin ayakta kalabilmesi ve İngiliz tarımının güçlenmesi için kamu alımlarında yerli ürün taahhüdünün hayata geçirilmesi kritik görülüyor.

Bu gelişmeler İngiltere’de tarım sektörünün ve kırsal kesimin mevcut zorluklarla mücadele ederken devlet politikalarından beklentilerinin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Kırsalda ekonomik istikrar için Buy British yaklaşımının ihmal edilmemesi gerektiği vurgulanıyor.