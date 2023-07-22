İngiliz Daily Mail: Tatilcilere göre Türkiye en ekonomik tercih. Türkiye parasının değeri düşürülerek böyle müstemleke edildi

İngiltere'de yapılan 'en ucuz tatil beldesi' araştırmasında Türkiye' ilk sırada yer aldı. Türkiye parasının değeri düşürülerek işte böyle müstemleke edildi.

İngiliz Daily Mail: Tatilcilere göre Türkiye en ekonomik tercih. Türkiye parasının değeri düşürülerek böyle müstemleke edildi

Hızla değer kaybeden Türk Lirası, turistlerin tatil yapmak için Türkiye'yi başlıca tatil merkezlerden biri haline getirdi.

‘Nas’ denilerek Dolar ve Euro’nun fırlatılmasının ardından yaşanan gelişmelerin ardından İngiltere'de gerçekleştirilen turizm konulu yeni bir çalışma, Türkiye'nin, Bulgaristan'ı geride bırakarak "en ucuz tatil beldeleri" listesinde birinci sıraya yükseldiğini ortaya koydu.

240516.jpg

Daily Mail'in aktardığına göre Londra merkezli Post Office Travel Money tarafından hazırlanan yıllık raporda, aile yemeği, güneş kremi, sinek kovucu sprey ve kova ve kürekten dondurma ve deniz araçlarına kadar değişen plaj malzemeleri de dahil olmak üzere 12 kalem için fiyatlar analiz edildi.

EN DÜŞÜK FİYAT MARMARİS'TE

Ankete katılan 16 tatil beldesinin 15'inde fiyatlar yıldan yıla artış gösterdi. Turistik merkezler arasında yapılan bir araştırmaya göre yemek, içecek ve plaj malzemeleri için en düşük fiyatların Türkiye'nin Marmaris beldesinde olduğu kaydedildi. Portekiz'deki Algarve ikinci sırada yer alırken, Bulgaristan'daki Sunny Beach üçüncü oldu.

Gerçekleştirilen çalışmada, destinasyonlar arasında fiyatların yüzde 88'e varan oranlarda farklılık gösterdiği, Marmaris'teki fiyatların en pahalı destinasyon olan İbiza'ya kıyasla 100 sterlin daha düşük olduğu tespit edildi.

Öne Çıkanlar
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
ASM çalışanı kadınlar işsizlikle karşı karşıya: En temel insani haktan mahrum kalıyorlar
ASM çalışanı kadınlar işsizlikle karşı karşıya: En temel insani haktan mahrum kalıyorlar
Sayın Fatih Altaylı, yanlışın geçmişte de yapılması bugünü aklar mı?
Sayın Fatih Altaylı, yanlışın geçmişte de yapılması bugünü aklar mı?
Son Haberler
Askeri alandaki orman yangını kontrol altına alındı Güncel
Askeri alandaki orman yangını kontrol altına alındı
Emre Ulaş'tan her şeyi alt üstü edecek karikatür Güncel
Emre Ulaş'tan her şeyi alt üstü edecek karikatür
Edin Dzeko'dan flaş transfer itirafı: O dönem temaslarımız olmuştu Spor
Edin Dzeko'dan flaş transfer itirafı: O dönem temaslarımız olmuştu
Muhabirin sorduğu soruya verdiği cevap şok etti: "Uçağı Recep Tayyip Erdoğan icat etmiş" Güncel
Muhabirin sorduğu soruya verdiği cevap şok etti: "Uçağı Recep Tayyip Erdoğan icat etmiş"
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor Güncel
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
Taksiciden yok artık dedirten sözler. "her tarafları meydanda" Güncel
Taksiciden yok artık dedirten sözler. "her tarafları meydanda"