İngiliz devi Galatasaray'ın yıldızını istiyor

Son şampiyon Galatasaray’ın 23 yaşındaki milli oyuncusu Yunus Akgün için sürpriz bir teklif geldiği öne sürüldü.

LEİCESTER CITY İSTİYOR

Milliyet’in haberine göre, bu sezon Championship’te mücadele edecek olan Leicester City, Yunus Akgün’ü kadrosuna katmak için sarı-kırmızılılara 5 milyon Euroluk bir teklif yaptı.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Haberde ayrıca geçtiğimiz sezon kadroda pek şans bulamayan Yunus Akgün’ün takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.

FRANSA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Genç futbolcu için daha önce de ransa 1. Lig ekibi Nantes ile 2. Lig takımlarından Bordeaux satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmuştu.

PERFORMANSI

Yunus Akgün geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılılarda forma giydiği 28 maçta 1 gol 4 asist kaydetmişti.