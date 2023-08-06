İngiliz devi Galatasaray'ın yıldızını istiyor

Championship ekiplerinden Leicester City Galatasaraylı Yunus Akgün'ü transfer etmek için teklifte bulundu.

İngiliz devi Galatasaray'ın yıldızını istiyor

Son şampiyon Galatasaray’ın 23 yaşındaki milli oyuncusu Yunus Akgün için sürpriz bir teklif geldiği öne sürüldü.

LEİCESTER CITY İSTİYOR
Milliyet’in haberine göre, bu sezon Championship’te mücadele edecek olan Leicester City, Yunus Akgün’ü kadrosuna katmak için sarı-kırmızılılara 5 milyon Euroluk bir teklif yaptı.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR
Haberde ayrıca geçtiğimiz sezon kadroda pek şans bulamayan Yunus Akgün’ün takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.

FRANSA'DAN DA TALİPLERİ VAR
Genç futbolcu için daha önce de ransa 1. Lig ekibi Nantes ile 2. Lig takımlarından Bordeaux satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmuştu.

PERFORMANSI
Yunus Akgün geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılılarda forma giydiği 28 maçta 1 gol 4 asist kaydetmişti.

Öne Çıkanlar
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Galatasaray orta saha avında. Sarı Kırmızılılar Premier Lig yıldızlarının peşinde Spor
Galatasaray orta saha avında. Sarı Kırmızılılar Premier Lig yıldızlarının peşinde
Suriyeli 505 çetesi İstanbul’da bölgelerini belli etmek için sokaklara işaretler bıraktı Güncel
Suriyeli 505 çetesi İstanbul’da bölgelerini belli etmek için sokaklara işaretler bıraktı
Bu programı kullananlar dikkat: Girilen her sitenin ekran görüntüsü alınacak Teknoloji - Otomotiv
Bu programı kullananlar dikkat: Girilen her sitenin ekran görüntüsü alınacak
Didem Soydan'dan şoke eden aşk açıklaması. Gözler o isme çevrildi Magazin
Didem Soydan'dan şoke eden aşk açıklaması. Gözler o isme çevrildi
Üç ayda dünyayı kazandı. Milyarlarına milyar kattı Dünya
Üç ayda dünyayı kazandı. Milyarlarına milyar kattı
Emeklilerin Türkiye'de hangi illerde yaşayabileceği açıklandı Güncel
Emeklilerin Türkiye'de hangi illerde yaşayabileceği açıklandı
Zehir tacirlerine operasyon Güncel
Zehir tacirlerine operasyon