İngiliz ekonomisi için büyüme tahmini

Kaynak: Bloomberght
İngiliz ekonomisi için büyüme tahmini
Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsünün (NIESR) yeni araştırmasına göre, enstitü ekonomistleri tarafından, İngiliz ekonomisinin geçtiğimiz yılın ikinci yarısında resesyon yaşadığı öngörülüyor.

Ekonominin geçtiğimiz yıl sadece yüzde 0,3 büyüdüğü tahmin edilirken, ülkede ekonomik büyümenin orta vadede zayıf kalması bekleniyor.

Bu yıl İngiliz ekonomisinin yüzde 0,9 büyüyeceği öngörülüyor. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilime bağlı olarak nakliye maliyetleri ve petrol fiyatlarındaki artış ekonomik büyüme için aşağı ve enflasyon için yukarı yönlü risk taşıyor.

Ülkede enflasyonun enerji fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle Nisan'da İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) hedefi olan yüzde 2 seviyesinin altına inerek yüzde 1,5'e gerileyeceği tahmin ediliyor.

Enflasyondaki düşüşe bağlı olarak BoE'nin mayıs ayında faiz indirimine başlaması olası görülürken, devam eden çekirdek enflasyon, yüksek ücret artışı ve jeopolitik gerilimler sebebiyle faiz indiriminin piyasa beklentisinden daha yavaş gerçekleşmesi öngörülüyor.

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