İngiliz ekonomistlere göre ülkede resesyon riski azaldı

İngiliz medyasında, İngiliz Sanayi Konfederasyonu'nun (CBI) öngörülerinin yer aldığı haberlere göre, enerji fiyatlarındaki düşüş, tedarik zincirlerindeki aksaklıkların azalması ve Çin'in Kovid-19 önlemlerini kaldırması ülke ekonomisine ilişkin beklentilerin iyileşmesindeki ana nedenler oldu.

İngiliz ekonomisinin bu yıl yüzde 0,4 ve gelecek yıl yüzde 1,8 büyüyeceğini tahmin eden CBI, daha önce 2023'te yüzde 0,4 daralma ve 2024'te yüzde 1,6 büyüme öngörmüştü.

CBI, resesyon riskinin azalmasına karşın bu yılın yüksek faiz oranları nedeniyle hanehalkı ve işletmeler için oldukça zor olmaya devam edeceğini tahmin ediyor.

Ayrıca, konfederasyona göre, zayıf yatırım ortamı, ülkedeki en önemli sorunlardan biri olmayı sürdürecek ve yıl sonuna kadar salgın öncesi seviyelere geri dönemeyecek.

Uluslararası Para Fonu da (IMF) geçen ay İngiliz ekonomisine ilişkin öngörüsünde değişikliğe giderek, ülkede artık resesyon beklenmediğini ve pozitif büyümenin görüleceğini açıklamıştı.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ise (OECD) geçen hafta enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle üye ülkelerinde bu yıl için büyüme öngörüsünü daha önceki yüzde 0,8 seviyesinden yüzde 1,4'e çıkarmış, İngiltere için ise beklentisini yüzde 0,4 daralmadan yüzde 0,3 pozitif büyümeye çevirmişti.

OECD, İngiltere'nin, G20 ülkeleri arasında en yüksek enflasyona sahip ülkelerden biri olacağını da açıklamıştı.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, OECD verilerine ilişkin değerlendirmesinde, büyüme eğilimine rağmen enflasyonun hala çok yüksek seyrettiğini ve bu yılın sonuna kadar enflasyonu yarı yarıya düşürme planında kararlı olduklarını belirtmişti.

İngiltere'de enflasyon, nisanda yıllık bazda yüzde 8,7 olmuştu. (AA)