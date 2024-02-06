İngiliz futbol devinden ağlatan deprem paylaşımı

Atakaş Hatayspor'da oynarken, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden eski futbolcusu Christian Atsu için bir anma mesajı paylaştı.

İngiliz kulübün sosyal medya hesabından depremlerin birinci yıl dönümünde paylaştığı mesajda, "Bir yıl önce maalesef Christian Atsu'yu en trajik şartlarda kaybettik. Newcastle United'daki herkesin sevgiyle hatırladığı harika bir insandı. Düşüncelerimiz hep Christian'ın ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte" denildi.

Ganalı futbolcu, 2016-2021 yıllarında Newcastle United forması giymişti.