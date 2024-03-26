İngiliz gizli servisinin Kral Charles’a verdiği rapor ortaya çıktı! Prenses Kate olayının arkasında hangi ülkeler var

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İngiliz gizli servisinin Kral Charles’a verdiği rapor ortaya çıktı! Prenses Kate olayının arkasında hangi ülkeler var
İngiliz basını Prenses Kate olayının arkasında 3 ülkenin olduğunu iddia etti.

İngiliz Daily Mail, The Sun ve Guardian gazeteleri, dün Çin, Rusya ve İran’ı hedef yaptı. Gazeteler Prenses Kate Middleton ile ilgili komplo teorilerinin Moskova ve Pekin’in bilgisi dahilinde ortaya atıldığını vurguladı.

M16’nın, bu konuda Kral Charles’a bir rapor sunduğu ve bazı delillerin detaylı şekilde anlatıldığı anlaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Prenses Kate’in Ocak ayında geçirdiği karın ameliyatının ardından 17 Nisan’a kadar resmi görevlerine ara verdiği duyurulmuştu. İngiltere’de 10 Mart’ta kutlanan Anneler Günü’nde, Kensington Sarayı’nın sosyal medya hesapları üzerinden bir fotoğraf yayımlanmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları, Prenses Kate ve çocuklarını içeren bu fotoğrafın düzenlendiğini ve gerçek olmadığını öne sürmüştü.

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Prenses Kate’in kanser tedavisi gördüğüne dair açıklamalarının ardından, Prenses Kate ve Prens William ortak bir açıklama yapmıştır. Bu açıklama, “Prenses Kate ile Prens William’dan ortak açıklama - 8” başlığı altında yer almıştır. Çeşitli uluslararası haber ajansları, söz konusu fotoğrafı yayından kaldırmış ve abonelerine bu fotoğrafı kullanmamaları yönünde çağrıda bulunmuştu.

Kensington Sarayı, fotoğrafın gerçek olmadığı iddialarına bir gün sonra yanıt vermiş, Prenses Kate ise amatör bir fotoğrafçı olarak fotoğraf düzenleme uygulamalarını denediğini ve görseldeki hataların kendisine ait olduğunu belirtmişti.

Sosyal medyada, Galler Prensesi’nin sağlık durumu ve Prens William ile boşanma ihtimali hakkında çeşitli spekülasyonlar yer alıyordu.

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