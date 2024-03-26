Fatih Erbakan AKP’nin kalesini elinden alıyor: Büyük farkla kazanıyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sözcü TV’ye yaptığı açıklamada AKP’yle ittifak yapmadığı için medyada partisine ambargo uygulandığını belirterek, “Gece gündüz bizden bahsediyorlar ama iktidarın kanalları, iktidarın korkusuyla hareket eden kanallar bizi çıkaramıyorlar. Buna cesaretleri, izinleri yok. İttifak kararımızı açıklamadan önce sürekli ‘kanalımıza çık’ diye davet eden, yayın yönetmenleri, gazeteciler, televizyonlar şimdi telefonlara çıkmıyorlar. Belli ki talimat gitmiş” dedi.

ŞANLIURFA’DA KASIM GÜLPPINAR FARK ATACAK

Türkiye genelinde yüzde 20’nin üzerinde oy alma hedefinde olduklarını vurgulayan Erbakan, genel seçimde anketler yüzde 1 bile göstermezken yüzde 3 oy aldıklarını hatırlattı. Şanlıurfa’yı merkez ilçeleriyle birlikte alacaklarına emin olduklarını belirterek, partisinin adayı Kasım Gülpınar’ın seçimi farkla kazanacağının açıkça görüldüğünü kaydetti.

MHP’Yİ GEÇTİK, SIRA İYİ PARTİ’DE

“Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır” diyen Erbakan, partisine miting meydanı verilmediğini, pankartlarının indirilip kesildiğini, seçim otobüsüne silahlı, bürosuna taşlı saldırı olduğunu anlattı.



Engellemelere rağmen teşkilatlarının tüm Türkiye’de heyecanla çalıştıklarını kaydeden Erbakan, şöyle konuştu:

Siyasette düşmanlık olmaz. Partimize katılımlar çok hızlı. Üye sayımız 93 bine geldi. MHP’yi geride bıraktık. İYİ Parti’yi de geride bırakıp, inşallah üye sayısı bakımından Türkiye’nin 3. Partisi olarak seçimlere gireceğiz. Böyle giderse seçimden sonra 1 milyon üyeye çok rahat ulaşırız.