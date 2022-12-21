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British Airways'den 20 saatlik rötar için özür

İngiliz havayolları British Airways 20 saat ertelenen uçuşlar nedeniyle özür diledi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 11:09
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İngiliz havayolları British Airways 20 saat ertelenen uçuşlar nedeniyle özür diledi

British Airways'den 20 saatlik rötar için özür
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British Airways'in, Antigua ve Barbuda'dan yapılması planlanan bazı uçuşların ertelenmesiyle nedeniyle yolcular, Antigua Havalimanında 20 saat bekledi.

Saatlerce beklemek zorunda kalan yolcular, yaşadıkları mağduriyete sosyal medyada tepki gösterdi.

Havalimanında bekleyenler arasında dünyaca ünlü İngiliz oyuncu ve model Elizabeth Hurley de vardı.

Hurley, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Antigua Havalimanında yiyecek içeceksiz kaldık. Taksi veya otel de teklif edilmedi. Uçuş 20 saat ertelendi." ifadesini kullandı.

Saatlerce yiyecek içeceksiz kaldıklarına dikkati çeken Hurley, havayolu şirketinin sorunu hala çözemediğini kaydetti.

Hurley, "Havalimanından kurtulmak için en sonunda bir taksi bulabildik." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine British Airways'den yapılan paylaşımda ise uçuş planlamasıyla ilgili yaşanan teknik bir sorun nedeniyle bazı uçuşların geciktiği belirtildi.

"Seyahatlerde yaşanan aksaklıktan dolayı özür dileriz." ifadesi kullanılan paylaşımda, uçuşların en kısa sürede devam edebilmesi için çalışmaların yapıldığı bilgisi verildi.

Bu arada British Airways, sorunun çözüldüğü ve uçuşların devam ettiğine yönelik bir açıklama yaptı.

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