İngiliz karbonatı nelere iyi gelir?

İngiliz karbonatı, hem gıda hem de ilaç olarak tüketilebiliyor. İngiliz karbonatının faydaları arasında ise şunlar bulunuyor...

İNGİLİZ KARBONATI NELERE İYİ GELİR?

Sindirim sistemi sağlığını destekler. İngiliz karbonatı, mide asidini dengeler, gaz, şişkinlik, hazımsızlık ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını giderir. Ayrıca bağırsak florasını düzenler ve probiyotik görevi görür.

Kilo vermeye yardımcı olur. İngiliz karbonatı, metabolizmayı hızlandırır, yağ yakımını artırır, toksinleri atar ve iştahı kontrol eder. Ancak fazla tüketmemeye dikkat etmek gerekir, çünkü karbonat da bir karbonhidrattır ve kalori içerir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. İngiliz karbonatı, vücudun asit-alkali dengesini sağlar, enfeksiyonlara karşı korur, beyaz kan hücrelerinin üretimine katkıda bulunur. Ayrıca kanser türlerine karşı koruyucu kalkan görevi görür.

Cilt sağlığını iyileştirir. İngiliz karbonatı, ciltteki iltihaplanma, enfeksiyon, akne, egzama, sivilce ve yara gibi sorunları giderir. Ayrıca cildi temizler, nemlendirir, yaşlanma belirtilerini azaltır. İngiliz karbonatını su ile karıştırarak cilde uygulayabilirsiniz.

Saç sağlığını korur. İngiliz karbonatı, saçları derinlemesine temizler, yağlanmayı önler, kepek ve mantar gibi saç derisi hastalıklarını tedavi eder. Ayrıca saçları canlandırır, parlaklık ve hacim verir. İngiliz karbonatını şampuanınıza ekleyerek saçlarınızı yıkayabilirsiniz.

Diş sağlığını destekler. İngiliz karbonatı, dişleri beyazlatır, diş plaklarını ve tartarını temizler, diş eti iltihabını ve kanamasını önler, ağız kokusunu giderir. İngiliz karbonatını diş macununuza ekleyerek veya gargara yaparak kullanabilirsiniz.

İngiliz karbonatı, doğal ve faydalı bir madde olsa da, bazı durumlarda alerji, mide rahatsızlığı, baş ağrısı, göz tahrişi veya kanama gibi yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle, İngiliz karbonatı kullanmadan önce doktorunuza danışmanız ve önerilen dozu aşmamanız önemlidir. Özellikle hamile, emziren, çocuk, yaşlı, kronik hastalığı olan veya ilaç kullanan kişiler İngiliz karbonatı kullanırken daha dikkatli olmalıdır. İngiliz karbonatı, sağlığınız için bir destek olabilir, ancak bir tedavi değildir. Sağlığınızı korumak için dengeli beslenmeye, düzenli egzersiz yapmaya ve sağlık kontrollerinizi yaptırmaya özen gösterin.