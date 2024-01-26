Göz kapağı estetiği görüşü artırır mı

Göz kapağı estetiği, göz çevresindeki yaşlanma belirtilerini gidermek ve daha genç bir görünüm sağlamak için yapılan bir estetik operasyondur. Göz kapağı estetiği, hem üst hem de alt göz kapaklarında sarkma, torbalanma, kırışıklık gibi sorunları ortadan kaldırır. Göz kapağı estetiği, hem kadınlar hem de erkekler tarafından tercih edilen bir yöntem.

GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ NEDİR, KİMLERE UYGULANIR, NASIL YAPILIR?

Göz kapağı estetiği, genellikle lokal anestezi altında yapılır. Operasyon süresi, yapılacak işlemin kapsamına göre 1-2 saat arasında değişir. Operasyon sırasında, göz kapağındaki fazla deri, kas ve yağ dokusu çıkarılır. Dikişler, göz kapağının doğal kıvrımlarına gizlenir. Operasyon sonrasında, göz çevresinde morarma, şişlik, kızarıklık gibi geçici yan etkiler görülebilir. Bu yan etkiler, soğuk kompres, göz damlası, antibiyotik krem gibi tedavilerle azaltılabilir. Dikişler, operasyondan 5-7 gün sonra alınır. Operasyon sonucu, göz çevresinde daha canlı, dinamik ve genç bir görünüm elde edilir.

Göz kapağı estetiği, göz kapağı düşüklüğü, göz altı torbaları, göz çevresinde kırışıklık, göz kapağındaki fazla deri gibi sorunları olan kişilere uygulanabilir. Göz kapağı estetiği, göz sağlığına zarar vermez ve görme yetisini etkilemez. Ancak göz kapağı estetiği yaptırmak isteyen kişilerin, öncelikle bir göz doktoruna ve bir estetik cerraha başvurması gerekir. Göz kapağı estetiği, göz hastalıkları, diyabet, tiroid, kanama bozuklukları, yüksek tansiyon gibi bazı sağlık sorunları olan kişilere uygun olmayabilir. Bu nedenle, operasyon öncesi detaylı bir muayene ve tetkik yapılması önemlidir.

YAŞLANMA BELİRTİLERİ Mİ?

Göz kapağı estetiği, göz çevresindeki yaşlanma belirtilerini gidermek ve daha genç bir görünüm sağlamak için etkili bir yöntemdir. Ancak operasyon öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Operasyon öncesi, aspirin, sigara, alkol, kan sulandırıcı ilaçlar gibi kanamayı artırabilecek maddelerden uzak durulmalıdır. Operasyon sonrası, gözleri güneşten korumak, ağır egzersiz yapmamak, başı yüksekte tutmak, gözleri fazla zorlamamak gibi önlemler alınmalıdır. Operasyon sonrası iyileşme süreci, kişiden kişiye değişir. Genellikle 1-2 hafta içinde normal hayata dönülebilir. Operasyon sonucu, 6 ay ile 1 yıl arasında tam olarak ortaya çıkar. Göz kapağı estetiği, kalıcı bir operasyondur. Ancak yaşlanma süreci devam ettiği için, zamanla göz çevresinde yeniden değişiklikler oluşabilir.

NE YAPMALI?

Göz kapağı estetiği, göz çevresindeki yaşlanma belirtilerini gidermek ve daha genç bir görünüm sağlamak için etkili bir yöntemdir. Ancak operasyon öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Operasyon öncesi, aspirin, sigara, alkol, kan sulandırıcı ilaçlar gibi kanamayı artırabilecek maddelerden uzak durulmalıdır. Operasyon sonrası, gözleri güneşten korumak, ağır egzersiz yapmamak, başı yüksekte tutmak, gözleri fazla zorlamamak gibi önlemler alınmalıdır. Operasyon sonrası iyileşme süreci, kişiden kişiye değişir. Genellikle 1-2 hafta içinde normal hayata dönülebilir. Operasyon sonucu, 6 ay ile 1 yıl arasında tam olarak ortaya çıkar. Göz kapağı estetiği, kalıcı bir operasyondur. Ancak yaşlanma süreci devam ettiği için, zamanla göz çevresinde yeniden değişiklikler oluşabilir.