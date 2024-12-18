İngiliz Kraliyet Ailesi'nde Çinli casus skandalı

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Andrew'un, 50 yaşındaki Yang Tengbo isimli bir Çinli vatandaşla yakın arkadaş olduğu ve bu kişinin Çin devleti ile bağlantıları konusunda şeffaf davranmadığı iddiaları öne sürüldü. Mahkeme belgelerine göre, Yang, Kraliyet ailesi üyeleri ve diğer kamu figürleriyle ilişkilerini istismar etmiş olabileceğine değinildi.

Çarşamba günü mahkemede alınan kararın ardından, Yang’ın Çin ve Birleşik Krallık arasında yoğun bir bağlantı kurduğu ve ülkeyi ikinci evi olarak gördüğü tespit edildi fakat ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle Yang’ın Birleşik Krallık'a girişi yasaklanmış ve bu karar mahkeme tarafından onaylanmıştı.

ANDREW NOEL GÜNÜ KUTLAMALARINDAN ÇEKİLDİ

Prens Andrew, bu olayların gölgesinde, Kraliyet Ailesi’nin Sandringham’daki geleneksel Noel Günü kutlamalarına katılmayacağını da açıkladı. Eski eşi Sarah, York Düşesi de Norfolk'taki etkinliklerden çekildi ve çiftin Windsor'daki Royal Lodge'da kalacağı duyuruldu.

KAYNAKLARDAN GELEN AÇIKLAMALAR

Kraliyet kaynakları, Prens Andrew’un büyük baskı altında olduğunu ve bu nedenle etkinliklerden uzak durma kararı aldığını ifade etti. Bir kaynak, "Dük’ün kamuoyunda Kraliyet Ailesi ile bir daha birlikte görülmesi zor." şeklinde konuştu.

YANG TENGBO VE KRALİYET BAĞLANTILARI

Yang Tengbo’nun, Prens Andrew'un özel doğum günü partisi de dahil olmak üzere çeşitli etkinliklere davet edildiği ve Dük’ün son skandallarında destekçisi olduğu iddia ediliyor. The Sun tarafından yayımlanan bir haberde, Yang’ın, Andrew’un evine gizlice insanlar sokup çıkardığı belirtilmişti.

ULUSAL GÜVENLİK VE MI5’İN UYARILARI

MI5 tarafından, Yang’ın Çin devletiyle bağlantılarını destekleyen notlar bulundu. Buna rağmen Andrew’un ekibinin uzun süre boyunca bu kişiyle temasını sürdürmesi eleştiri konusu oldu. Kraliyet Danışmanlarından Dominic Hampshire’ın, Yang’a, “Andrew’un rehberliğinde ilgili kişilerin fark edilmeden eve girmesini sağladık” şeklinde yazışmaları dikkat çekti.

ANDREW'UN OFİSİNDEN AÇIKLAMA

Prens Andrew'un ofisinden yapılan açıklamada, "Dük, Hükümetin tavsiyelerine uygun hareket ederek, endişe yaratan kişiyle temaslarını kesmiştir.” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, "Söz konusu kişiyle yapılan tüm görüşmeler resmi kanallar üzerinden gerçekleşmiştir ve hassas nitelikte herhangi bir konu görüşülmemiştir" denildi.

Prens Andrew'un, daha önce ABD'li pedofili Jeffrey Epstein’la olan ilişkileri nedeniyle kamusal hayattan geri çekilmesi, Kraliyet Ailesi'nde çatlakları artırdı. Son olayların, Kraliyet Ailesi’nin geleceği ve kamuoyu desteği üzerinde nasıl bir etki yaratacağı ise merak ediliyor