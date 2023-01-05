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Prens Harry: Prens William beni dövdü

Oyuncu Meghan Markle ile evlendikten sonra İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry yeni kitabından bir bölümü kamuoyu ile paylaştı. Harry ağabeyi Prens William'ın kendisini dövdüğünü iddia etti.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 09:37
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İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry: Ağabeyim Prens William beni dövdü

Prens Harry: Prens William beni dövdü
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Yan rollerde tanınan oyuncu Meghan Markle ile evlendikten sonra İngiliz kraliyet ailesine olaylı bir şekilde ayrılarak ABD’ye taşınan Prens Harry, görevlerini bırakma kararı aldı. Bu olayların ardından ise Prens Harry ailesine karşı açtığı savaşı büyüttü.

Kısa bir süre önce Netflix’te yayınlanan bir “reality şovunda” lüks şatolar, uşaklar ve korumalar arasında yaşadıkları dramları anlatan Harry yeni otobiyografi kitabı Spare’den bir bölümü de paylaştı.

Kitapta Harry, şimdi Galler Prensi olan ağabeyi William’ın kendisini dövdüğünü öne sürdü. 2019 yılında Londra’daki evinde William’ın Meghan hakkında, “zor”, “kaba” ve “ömür törpüsü” dediğini ve kısa bir süre sonra ikisi arasındaki tartışmanın büyüdüğünü söyledi.

Kitapta Harry, “William beni yakamdan tuttu, o sırada kolyem koptu ve beni yere devirdi” ifadelerini kullandı.

HEMEN TERAPİSTİNİ ÇAĞIRMIŞ

Olaydan bir süre sonra William’ın yanına gelerek “Bunu Meghan’a anlatma” dediğini söyleyen Harry, “Yani beni dövdüğünü mü” diye sorduğunu aktardı. William ise, “Harold ben seni dövmedim” diyerek uzaklaşmış.

Harry, bu olayı Meghan’ı anlatmadan önce terapistini çağırdığını kitapta belirtirken içini terapistine döktükten sonra Meghan’a olayı anlattığını dile getirdi.

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