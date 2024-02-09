İngiliz öğretmeni öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA
İngiliz öğretmeni öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Kartal’da anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan İngiliz Katie Erorbay'ı öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Mustafa G. adliyeye sevk edildi.

İngiliz Katie Erorbay'ı 1 Şubat günü, çalıştığı anaokulundan çıkıp eve gitmek için aracına bindiği esnada silahla vurarak öldürüp ardından intihar girişiminde bulunan Mustafa G., hastanedeki tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Karakola götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi’ne gönderildi.

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NE OLMUŞTU?

Bir anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Büyük Britanya uyruklu Katie Erorbay, saat 15.20 sıralarında okuldan çıktı ve eve gitmek üzere otomobiline bindi. Bu sırada, Erorbay’a yaklaşan Mustafa G. İsimli şahıs, Erorbay’ı zorla araçtan indirmeye çalıştı.

Mustafa G., Erorbay’ı silahla vurarak öldürdü. Ardından silahı kendisine doğrultup başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

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