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Ünlü oyuncu dağda kayboldu. 6 gündür haber alınamıyor

Ünlü İngiliz oyuncu Julian Sands’in Güney California dağlarında kaybolduğu ve 6 gündür süren arama çalışmalarında bulunamadığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 11:39
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İngiliz oyuncu Julian Sands Güney California dağlarında kayboldu

Ünlü oyuncu dağda kayboldu. 6 gündür haber alınamıyor
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Ünlü İngiliz aktör Julian Sands'in yürüyüş yaptığı Güney California dağlarında kaybolduğu açıklandı.

Cuma günü kaybolduğu açıklanan dağcının 65 yaşındaki aktör Julian Sands olduğu ortaya çıktı. 6 gündür kayıp olan ünlü oyuncuyu bulmak için arama ekipleri günlerdir çalışmalarını sürdürüyor.

Sands, A Room with a View, Leaving Las Vegas ve Warlock filmlerinin yanı sıra 24, Smallville ve Banshee dizileriyle de büyük ün kazanmıştı.

ÇIĞ RİSKİNDEN KORKULUYOR

Sands’in cuma günü Los Angeles şehir merkezinden 65 kilometre uzaklıktaki Baldy Dağı’ndaki bir patikada kaybolduğu açıklandı. Yoldaki zorlu koşullar ve çığ riski nedeniyle arama çalışmalarının güçlükle yürüdüğü bildirildi.

Daha önce bölgede iki dağcı hayatını kaybetmişti.

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