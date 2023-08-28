İngiliz şarkıcı Elton John hastaneye kaldırıldı

"Sir" unvanlı İngiliz şarkıcı Elton John, hastaneye kaldırıldı. 76 yaşındaki şarkıcının evinde düştüğü belirtildi. 1947 doğumlu İngiliz şarkıcı daha önce "Turne yapmak artık benim için yorucu ve beni ailemden ve çocuklarımdan uzaklaştırıyor" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

İngiliz şarkıcı Elton John hastaneye kaldırıldı

50 yıllık müzik kariyerine son verme kararı alan 5 Grammy ödüllü şarkıcı Elton John'un hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 76 yaşındaki müzisyenin Fransa'nın Nice kentindeki villasında yere düştüğü belirtildi.

TMZ'nin haberine göre şarkıcının yere nasıl düştüğü bilinmezken durumunun hastaneye kaldırılmasını gerektirecek kadar ciddi olduğu biliniyor.

skynews-elton-john-tour-stockholm-6214986.jpg

BBC'ye konuşan kaynaklar, "Elton önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı. Gerekli kontrollerin yapılmasının ardından bu sabah evine geri döndü. Durumu iyi" dedi.

Şarkıcı, bu yazı Fransa'da eşi David Furnish ve iki oğlu ile geçiriyor. John, temmuz ayında Stockholm'daki konseriyle "Farewell Yellow Brick Road" isimli dünya turnesini sonlandırmıştı.

Billboard dergisine göre, şarkıcının son dünya turnesi 900 milyon bilet satışıyla tüm zamanların en çok satan turnelerinden biri.

1947 doğumlu İngiliz şarkıcı "Turne yapmak artık benim için yorucu ve beni ailemden ve çocuklarımdan uzaklaştırıyor" demişti.

Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Unutkanlık ve depresyon şikayetiyle hastaneye gitti. Beyninden solucan çıktı Güncel
Unutkanlık ve depresyon şikayetiyle hastaneye gitti. Beyninden solucan çıktı
Havalimanında el bombası bulundu: 400 kişi tahliye edildi Güncel
Havalimanında el bombası bulundu: 400 kişi tahliye edildi
Kütahya’da 8 aylık uyuşturucu operasyonlarında 66 şahıs tutuklandı Güncel
Kütahya’da 8 aylık uyuşturucu operasyonlarında 66 şahıs tutuklandı
İstanbul’da maymun dehşeti Güncel
İstanbul’da maymun dehşeti
AKP'den Suriyeli sığınmacı çıkışı. Öncelik evlerine dönmeleri Güncel
AKP'den Suriyeli sığınmacı çıkışı. Öncelik evlerine dönmeleri
Real Madrid'e Vinicius Junior'dan kötü haber Spor
Real Madrid'e Vinicius Junior'dan kötü haber
Fenerbahçe'nin yeni başantrenörü belli oldu Spor
Fenerbahçe'nin yeni başantrenörü belli oldu