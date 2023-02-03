Şarkıcı Rita Ora gizlice evlendiğini itiraf etti. Nişan yüzüğü servet değerinde

Şarkıcı Rita Ora ile yönetmen Taika Waititi’nin 2021'de aşk yaşadıkları ortaya çıkmıştı. İki ünlü isim geçtiğimiz yıl da evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.

ALYANSI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Ora, bu fotoğrafı, "Hafta sonu boyunca Paris'ten sevdiğim ve paylaşmayı tamamen unuttuğum anlar..." notuyla sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Ünlü şarkıcının parmağındaki alyansı dikkat çekmişti. Rita Ora'nın bu paylaşımının ardından ikilinin gizlice evlendiği ileri sürülmüştü.

Tüm bunların ardından Rita Ora, aylar sonra Taika Waititi ile haklarında çıkan iddiaları doğruladı.

YÜZÜĞÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ

'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' adlı programa katılan Rita Ora, eşinin aldığı nişan yüzüğünü de göstermeyi ihmal etmedi.

"HER ŞEYİN DOĞRU HİSSETTİRMESİNİ İSTEDİM"

Rita Ora, zümrüt yüzüğünü kameralara gösterirken, "Kocam bu yüzüğü alırken iyi bir iş çıkardı" diye espri yaptı ve daha sonra sözlerine şöyle devam etti:

"Ne istediğinizi bilirsiniz ve ben bu kişiyle birlikte olmak istediğimi gerçekten bildiğimi hissettim. Sadece her şeyin gerçekten doğru hissettirmesini istedim. Bu yüzden onu dükkâna götürüp tam olarak hangi yüzüğü istediğimi göstermiş olabilirim."

DÜNYANIN EN PAHALI ZÜMRÜDÜ

İngiltere merkezli kuyumcu Steven Stone'dan Maxwell Stone'a göre, Rita'nın gündem olan yüzüğü 500 bin dolar (yaklaşık 9 milyon 400 bin TL) değerinde olabilir.

The Diamond Pro'nun CEO'su Mike Fried ise 'çarpıcı ve benzersiz' olarak değerlendirdiği taşın en az 8 ila 10 karat olduğu görüşüne katılıyor ve yüzüğün değerinin yaklaşık 400 bin dolar olduğunu tahmin ediyor.