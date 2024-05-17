İngiliz bile Türkiye' deki fiyatlara isyan etti. Vatandaş ne yapsın

İngiliz bir turist kadın, Türkiye’deki restoran fiyatlarına ve hayat pahalılığına isyan ettiği bir video çekti. Söz konusu görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem yaratırken beğeni ve paylaşım yağmuruna tutuldu.

İngiliz turist, çektiği videoda, Türkiye’de yaşamanın maliyetinin toplum için bir tehdit olduğunu ifade etti ve bir restoranda aldığı yiyecekleri göstererek yiyecekler için 60 euro ödediğini belirterek isyan etti.

İngiltere’nin ve ülkenin lideri Rishi Sunak’ın kötü olduğunu düşündüğünü söyleyen kadın, artık Sunak’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan daha iyi olduğunu düşündüğünü kaydetti. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen turist, “Erdoğan, Türk halkı için daha iyisini yapmalısın” ifadesini kullandı.

Turist, 1 İngiliz sterlininin 40 Türk lirası olduğunu ve Türkiye’de yaşamanın bedelinin kötü olduğunu iletti ve “Yani aslında burada Birleşik Krallık’ta harcayacağınızdan daha fazlasını harcıyorsunuz.” dedi. Ardından bir salatanın görüntüsünü paylaşan turist kadın, salatanın fiyatının 500 TL olduğunu belirterek, “Tuz ve karabiber bile yok, üzerinde salata suyu bile yok” sözleriyle isyan etti.

“Erdoğan’ı tanımak istiyorum” diyen turist, bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti ve “İyi ki İngiliz sterlinim var çünkü olmasaydı ne yapardım bilmiyorum ve şimdi tüm param gitti.” söyleminde bulundu.

Türkiye’de 3 günde 700 sterlin harcadığını belirten turistin çektiği görüntüler, sosyal medyada hızla yayılırken, söz konusu video yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, İngiliz turistin çektiği videoya, “Biz yıllardır nelerle uğraşıyoruz görüyorsun değil mi? Sen 3 gün dayanamadın, üstelik senin paran dünyanın en pahalı paralarından.” ifadeleriyle yorum yaparken, bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Ölelim biz o zaman. Gerçekten son 10 yılda onca hayat pahalılığına rağmen nasıl bu zamana kadar geldim bilmiyorum.” yorumunu yaptı.