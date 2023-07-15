İngiliz turistin akılalmaz dolandırıcılığı Türkiye’de bedava yedi, içti, eğlendi

Bir İngiliz turist Türkiye tatilini oteli dolandırarak bedavaya getirdi. İngiliz turistin otel bileklikleri ile kurduğu dolandırıcılık organizasyonu, sosyal medyadan paylaşım yapınca ortaya çıktı.

Önceki tatilinde takılan bilekliklerini saklayan İngiliz kadın, otelin tüm imkanlarından beş kuruş vermeden yararlandı.

BİLEKLİK TAKARAK HER ŞEY DAHİL OTELE GİZLİCE GİRDİ

İngiltere'nin Sheffield şehrinde yaşayan Roxanne Balciunas adlı kadın ailesiyle birlikte mayıs ayında Türkiye'de her şey dahil bir tatilde konakladı. 39 yaşındaki kadın otelde takılan bileklikleri çöpe atmadı ve 7 Temmuz'da yeniden Türkiye'ye geldi.

Mayıs ayında kaldığı otelin yakınında ailesiyle birlikte apart kiralayan kadın, otel bilekliklerini yeniden takarak her şey dahil otele gizlice girdi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

12 Temmuz'da paylaşılan TikTok videosunda, üç kişilik aile, otel havuzunda uzanırken ücretsiz olarak alkollü içecekler içiyor, dondurma ve lüks yemekler yiyor.

Roxanne Balciunas paylaştığı videoda "İsterseniz hırsız deyin bana, ama bedava yemek ve içecek dolu bir hafta geçirdim" dediği video 900'den fazla beğeni ve yorum aldı.

DOLANDIRICILIK DİYEN DE VAR TEBRİK EDEN DE

Bu paylaşımların ardından İngiliz kadına sosyal medyadan tepki yağdı. Bazı kullanıcılar Roxanne Balciunas'ı cesaretinden dolayı 'tebrik' ederken bazıları ise yaptığının dolandırıcılık olduğunu kaydetti.