İngiliz turistin tehlikeli Pakistan yolculuğu: "Hayatımda yaptığım en aptalca şey!"

İngiliz turist Elie Stallard, sosyal medya hesabında paylaştığı seyahat deneyimleriyle ön plana çıkmakta. Son olarak Pakistana giden Elie, dünyanın en tehlikeli ve ölümcül yollarından biri olan 'Karakurum Geçidi'nden geçmeye çalıştı.

Elie, bir turist kafilesiyle beraber Karakurum Geçidi'nden geçerken yaşadığı korku dolu deneyimleri sosyal medya hesabında paylaştı. Gezinin ilk 5 dakikasında bindikleri cip bilinmeyen bir nedenden ötürü arızalandı ve sonrasında sürücülerin araca benzin koymayı unuttukları ortaya çıktı.

Ardından gelen ikinci araca binen Elie ve kafilesi, 4 bin 714 metre rakımlı geçitte dağın kenarında hiçbir güvenlik önlemi olmayan virajlı yolda ilerlemek zorunda kaldılar. Sürücünün böyle bir yolda rahat bir tavırla telefonla konuştuğu anlar izleyenleri şaşırtırken, hızlı bir şekilde virajdan dönen araç yürekleri ağza getirdi.

Pakistan'daki bu tehlikeli yolculuğunu anbean kayda alan Elie, “Bu hayatımda yaptığım en aptalca şey. Neden bunu yaptım? Komik gibi başladı ama artık hiç komik değil. Arabadan inmek ve eve gitmek istiyorum.” diyerek yaşadığı gerginliği dile getirdi.