İngiliz'i itince anında gözaltına alındı. Irk ayrımı orada yapılır burada yapılmaz

Turistik gezi amaçlı gelip video çekmek isteyen Youtube kanalına video çekmek isteyen genç, İngiliz kraliyet muhafızını ve kraliyet atına mikrofon tutarak konuşmaya çalıştı.

Bunun üzerinde genç youtubera çevreden tepkiler gelmeye başladı.

Tepki verenlere iterek karşılık veren Youtuber, İngiliz polisler tarafından anında yaka paça demir kapıya götürüldü ve gözaltına alınarak polis ekipleri tarafından götürüldü.

Bu görüntüler, sosyal medyada tartışmalara yol açarken, Türkiye'de uzun süredir devam eden sığınmacı meselesi ve A Milli Takımı oyuncusu Merih Demiral'ın bozkurt sembolüyle ülke gündeminde konuşulmaya başlanan ırkçılık tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.