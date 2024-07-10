İngiliz'i itince anında gözaltına alındı. Irk ayrımı orada yapılır burada yapılmaz

Kaynak: Haber Merkezi
İngiliz'i itince anında gözaltına alındı. Irk ayrımı orada yapılır burada yapılmaz

İngiltere'de İngiliz kraliyet muhafızını rahatsız eden Youtuber, kendisine tepki gösteren İngilizleri itince anında gözaltına alındı.

Turistik gezi amaçlı gelip video çekmek isteyen Youtube kanalına video çekmek isteyen genç, İngiliz kraliyet muhafızını ve kraliyet atına mikrofon tutarak konuşmaya çalıştı.

Bunun üzerinde genç youtubera çevreden tepkiler gelmeye başladı.

q.png

Tepki verenlere iterek karşılık veren Youtuber, İngiliz polisler tarafından anında yaka paça demir kapıya götürüldü ve gözaltına alınarak polis ekipleri tarafından götürüldü.

q2.png

Bu görüntüler, sosyal medyada tartışmalara yol açarken, Türkiye'de uzun süredir devam eden sığınmacı meselesi ve A Milli Takımı oyuncusu Merih Demiral'ın bozkurt sembolüyle ülke gündeminde konuşulmaya başlanan ırkçılık tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.

q3.png

q4.png

İlgili Haberler
Hakan Kara'dan kritik istihdam yorumu: 'Ciddi bir soğuma yok'
Rahmi Koç Büyükada'daki köşkte dostlarıyla buluştu
Son Haberler
Endonezya’da 5,4 büyüklüğünde deprem Dünya
Endonezya’da 5,4 büyüklüğünde deprem
Niğde'de sağanak sele neden oldu Yerel Haberler
Niğde'de sağanak sele neden oldu
Ersun Yanal uçuşa geçti Spor
Ersun Yanal uçuşa geçti
Kral, finalde İspanya'yı yalnız bırakmayacak Spor
Kral, finalde İspanya'yı yalnız bırakmayacak
Rusya’da enflasyon yükselişte: Gıda fiyatları %9,81 arttı Dünya
Rusya’da enflasyon yükselişte: Gıda fiyatları %9,81 arttı
Altında kritik düşüş Ekonomi
Altında kritik düşüş