İngilizleri yasa boğan ölüm

Shakespeare'in ailesi, Lig Menajerleri Derneği aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Craig, evinde ailesiyle birlikte huzur içinde vefat etti" ifadelerini kullandı.

Ailesi, bu zor süreçte özel hayata saygı gösterilmesini isteyerek, "Kaybımız hepimiz için yıkıcıdır ve çok özel bir insanın kaybını kabullenmeye çalıştığımız bu zor zamanda bize mahremiyet tanınmasını rica ediyoruz" dedi.

Craig Shakespeare, Leicester City'nin 2015-16 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu yaşadığı kadronun önemli bir parçasıydı. Claudio Ranieri'nin yardımcısı olarak görev aldığı bu dönemde, Shakespeare'in katkıları unutulmazlar arasına girdi.

Ranieri'nin Şubat 2017'de ayrılmasının ardından teknik direktör olarak atanan Shakespeare, haziran ayında üç yıllık sözleşme imzalamış ancak ekim ayında görevden alınmıştı. En son, nisan 2023'te Dean Smith yönetimindeki Leicester City'de yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.

Shakespeare Ekim 2023'te kanser tedavisi görüyordu.

Futbolculuk kariyerinde Walsall, Sheffield Wednesday, West Brom, Grimsby, Scunthorpe, Telford ve Hednesford formaları giyen Craig Shakespeare, saha içindeki başarısını antrenörlük kariyerine de taşıdı.

İngiltere Milli Takımı'nın Eylül 2016'da Slovakya ile oynadığı ve 1-0 kazandığı maçta Sam Allardyce'ın yardımcılığını yaparak önemli bir deneyim kazandı.

Leicester City'de Shakespeare ile çalışan eski menajer Nigel Pearson, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

Craig, benim ve onunla tanışan herkes için en harika, duygusal anlamda anlayışlı, sakin ve dengeli bir insandı. Onu tanıdığımız için çok şanslıyız. Hepimiz tarafından seviliyor ve takdir ediliyorsun.

İngiltere Milli Takımı sosyal medya hesabından, "Eski 'Three Lions' antrenörü Craig Shakespeare'in 60 yaşında vefat ettiğini öğrenmekten büyük üzüntü duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

Leicester City de, "Craig, Leicester City'de çok az kişiye nasip olacak bir miras bıraktı" ifadeleriyle Shakespeare'in kulüp üzerindeki etkisine dikkat çekti.