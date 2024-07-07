İngilizlerin hayran kaldığı 3 Türk 'Ne yetenek ama'

İngilizlerin hayran kaldığı 3 Türk

A Milli Takım, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya yenilerek elendi ama şampiyonada iz bıraktı.

İngilizler de Hollanda maçında 3 oyuncumuza hayran kaldı.

Daily Mail'de yer alan bir yorumda 3 oyuncu için çarpıcı ifadeler kullanıldı.

İşte kendilerine hayran bıraktıran 3 oyuncumuz için yapılan yorumlar:

FERDİ KADIOĞLU: Mücevher gibi bir oyuncu. Doğduğu ülkeye karşı hem hücumda hem de savunmada fırtına gibi bir performans göstererek sol kanadı kendi sahası haline getirdi. Bu formuyla en iyi beş ligden birinde büyük bir kulübe katılacaktır.

BARIŞ ALPER YILMAZ: Avusturya karşısında kanatta oynadı ama burada orta sahada başladı. Van Dijk veya De Vrij'e bir an bile rahat vermedi. Kaybeden tarafta olduğu için çok şanssızdı.

ARDA GÜLER: Ne yetenek ama. Sağda başladı ama istediği yere sürüklendi. Açılış golünde zayıf ayağıyla harika bir top çıkardı ve ikinci yarıdaki serbest vuruşunda direğe takıldı. Bu çocuk için limit gökyüzü.