İngilizlerin içtiği sır gibi karışım ortaya çıktı. Herkes su sanıyor ama gerçek çok farklı

İngiltere Milli Takımı futbolcularının çabuk forma girmek ve maçlarda kramplardan kurtulmak için gizli bir içeceği var.

Su molalarında ellerindeki termoslarda su olduğunu sanıyorsunuz ama değil.

İngilizler az sirkeli, az tuzlu salatalık suyu içiyor.

Bildiğimiz salatalık turşusu gibi.

Teknik Direktör Gareth Southgate'in ekibindeki beslenme uzmanları salatalık suyu özellikle önermiş ve futbolculara şart koşmuş. Sirke-tuz karışımının yenilenmeyi hızlandırdığı ve krampları önlediği söyleniyor.

Taze sıkılmış salatalık suyunda yüksek antioksidan, mineral ve vitaminler var.

Vücutta detoks etkisi yarattığı bilinen salatalık suyu düzenli tüketildiğinde ödemlerin atılmasına da yardımcı oluyor.

İçerdiği besin değeriyle uzun süre acıkmayı engelleyen salatalık suyunun yağ yakımını ve metabolizmayı hızlandırdığı da biliniyor.