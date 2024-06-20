Sırbistan turnuvadan çekiliyor. Futbol dünyası ayağa kalktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sırbistan turnuvadan çekiliyor. Futbol dünyası ayağa kalktı

Sırbistan Futbol Federasyonu, Hırvat ve Arnavut taraftarların yaptığı tezahüratlara ceza verilmemesi halinde Euro 2024'ten çekileceklerini açıkladı.

Euro 2024'ün B Grubu'nda karşılaşan Hırvatistan ve Arnavutluk takımlarının 2-2 berabere kaldığı maçta her iki takımın taraftarlarının hep bir ağızdan "Sırp'ı öldür, öldür, öldür" sloganları attığı iddia edildi.

Sırbistan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Jovan Surbatoviç, UEFA'nın söz konusu maçın 59. dakikasında yapılan tezahüratlar nedeniyle hem Hırvatistan hem de Arnavutluk'un cezalandırılması yönünde talepte bulundu.

Surbatoviç, UEFA'nın ceza vermemesi durumunda alınmazsa Sırbistan'ın Euro 2024'ten çekilmeye hazır olduğunu açıklayarak futbol dünyasını ayağa kaldırdı. Sırp medya devi RTS'ye konuşan Surbatoviç, "Öncelikle taraftarlarımıza İngiltere maçındaki desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum ve umarım Slovenya'yı yeneriz. Fakat Hırvatistan ile Arnavutluk arasında oynanan maçta duyduklarımız tam bir skandaldı. UEFA'dan bu iki ülke için ceza ve yaptırım talebinde bulunacağız" diye konuştu.

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