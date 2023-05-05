İngilizlerin ünlü gazetesi 14 Mayıs için o kenti işaret etti

İngiliz Financial Times gazetesi seçimin nabzını Mersin’de tuttu. Haberde Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında zorlu bir rekabet olduğunun altı çizilirken vatandaşların muhalefete yöneldiği belirtildi.

İngilizlerin ünlü gazetesi 14 Mayıs için o kenti işaret etti

Editör: Serkan Talan

14 Mayıs’ta yapılacak seçim öncesi Cumhurbaşkanı adaylarının ve seçime girecek siyasi partilerin yarışı devam ediyor. İngiliz Financial Times gazetesi seçimin nabzını Mersin’de tuttu. İngiliz gazetesinde yer alan haberde, Mersin’de AKP ve CHP arasında rekabetin yüksek olduğunun altını çizildi.

Mersin’de deprem bölgesindeki evlerinden ayrılmak zorunda kalan çok sayıda vatandaşın bulunduğuna dikkat çekildiği haberde, ekonomik kriz ve deprem felaketi sonrası vatandaşların muhalefete yöneldiği belirtildi.

İngiliz gazetesinin haberinde şu ifadeler yer aldı:

“Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Türkiye'nin yirmi yıldır lideri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesinde zorlu bir cumhurbaşkanlığı yarışına girdi. Bu durum, nüfusu Şubat ayında meydana gelen yıkıcı bir depremden kaçan insanlarla birlikte artan bir hareketli ilin başkenti olan Mersin'de seçmenleri kazanmak için tabandan gelen bir mücadeleye yol açtı.

Mersin'in merkezinde bir kasap dükkanı işleten Serdar Tatar, daha önce Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) oy vermişti, ancak kısmen enflasyonun yıllık yüzde 43,7 oranında seyrettiği bir ülkede yaşadığı mali mücadeleler nedeniyle rotasını değiştirdi..

‘Refah yok… Zengin daha da zenginleşiyor, alt sınıf eziliyor’ dedi. ‘Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim"

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