İngiltere: 2030 yılına kadar Çin en büyük sorunumuz olacak

Editör: Ersoy Özdem

İngiltere Savunma İstihbaratı Teşkilatı Başkanı Adrian Bird, 2030 yılına kadar İngiltere'nin dış menfaatleri ve ekonomik güvenliği için en büyük sorunun Çin olacağını iddia etti.

Press Association ajansının haberine göre, söz konusu İngiliz üst düzey istihbarat yetkilisi Bird yaptığı bir konuşmada Çin'i, teknoloji temini zincirlemesi ve onlarla ilgili şeyleri sabote etmeye çalışmakla suçlayarak "Çin'in bu tür girişimleri konusunda Londra'nın dikkatli ve uyanık olması lazım" dedi.

Adrian Bird ayrıca, ülkesinin Çin Ordusu ve casuslarının giderek artan tehditleriyle karşı karşıya kaldığını da iddia etti.