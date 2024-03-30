İngiltere askerlerin sakal ve bıyık uzatma yasağını kaldırdı

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, bir ankete göre erkeklerin yüzde 54'ünün sakal ve bıyık bıraktığını belirtti.

Önemli önceliklerin arasında orduya asker alımının olduğuna işaret eden Shapps, "Ordudan modası geçmiş sakal yasağını tekrar değerlendirmesini istedim. Bugün de kurallarda anlamlı bir değişiklik yapıldı." dedi.

Ordu sözcüsü de BBC'ye yaptığı açıklamada aylar süren değerlendirmeler sonrası yasağın kaldırıldığını kaydetti.

Tıraş olmanın sadece özel durumlarda gerekeceğini aktaran sözcü, yasağın kalkmasıyla birlikte orduya gençlerin katılma oranında artış beklediklerini kaydetti.

Yeni düzenlemeye göre kara kuvvetlerinde görevli askerlere 2,5 santimetreye kadar sakal uzatma izni verilecek.

Askerlerin elmacık kemikleri ve boyunları tıraşlı olacak, sakallar düzenli, eşit boyutta ve abartılı boyanmamış olacak.

İngiltere’de Hava ve Deniz kuvvetlerinde görevli askerlerin, 2019 yılından bu yana bıyık ve sakal uzatması serbest.