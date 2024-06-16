İngiltere attı yattı. Flaş Dusan Tadic detayı

2024 Avrupa Şampiyonası gecenin son maçı Sırbistan ile İngiltere arasında oynandı.

C Grubu mücadelesinde; İngiltere, Sırbistan'ı tek golle mağlup ederek favori olduğu organizasyona galibiyetle başladı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golü Real Madrid formasıyla harika bir sezon geçiren Jude Bellingham 13. dakikada kaydetti. 77. dakikada Harry Kane'nin kafa vuruşunda top kalecinin müdahalesinin ardından direkten döndü.

Sırbistan'da sürpriz bir şekilde karşılaşmaya yedek başlayan Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic 61. dakikada oyuna dahil oldu. Girer girmez kaptanlık pazubandını koluna takan 35 yaşındaki Tadic, takımına hareketlilik kazandırsa da skora etki edemedi.

İngiltere 20 Haziran'da Danimarka ile Sırbistan da aynı tarihte Slovenya ile karşı karşıya gelecek.