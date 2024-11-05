İngiltere, Avustralya'yı yenerek gücünü gösterme peşinde

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere, Avustralya'yı yenerek gücünü gösterme peşinde

İngiltere Ragbi Milli Takımı, 9 Kasım’da Allianz Stadyumu’nda Avustralya ile oynayacağı maç için değişiklik yapmadan sahaya çıkacak. Marcus Smith, Yeni Zelanda’ya karşıki performansıyla fly-half pozisyonunda kalırken, Jamie George kaptanlık yapmaya devam ediyor.

İngiltere, 9 Kasım’da Allianz Stadyumu’nda Avustralya ile karşılaşacak ve bu maç için değişmeyen bir kadro ile sahaya çıkacak. Son Yeni Zelanda yenilgisine rağmen, fly-half pozisyonunda Marcus Smith’in performansını sürdürmesi bekleniyor. Kaptan Jamie George ise scrumda görevine devam edecek.

Takımda bazı pozisyon değişiklikleri gerçekleşti; Henry Slade, iç merkez pozisyonuna kaydırıldı ve Ollie Lawrence, dış merkez olarak forma giyecek. Yedekler arasında da değişiklik yapıldı; hooker pozisyonunda Luke Cowan-Dickie, Theo Dan’ın yerine geçecek. Eğer Cowan-Dickie oyuna girerse, 2022 Kasım’ından beri ilk kez İngiltere forması giyecek.

İngiltere, All Blacks’e karşı son bölümde kaybettiği sekiz puanlık avantajı telafi ederek, Avustralya karşısında üç maçlık yenilgi serisini sona erdirmek istiyor. Başantrenör Steve Borthwick, "Avustralya ile karşılaşmak her zaman büyük bir zorluk. Bu hafta titizlikle çalışacağız, fiziksel ve taktiksel olarak hazırlıklı olmak zorundayız" dedi. Borthwick, Allianz Stadyumu’ndaki taraftarların desteğinin mükemmel olduğunu ve bu hafta sonu evlerinde olmak için sabırsızlandıklarını belirtti.

İngiltere, 2015 Dünya Kupası’nda Twickenham’daki turnuva sona erme yenilgisinden bu yana Avustralya ile oynadığı son 11 karşılaşmanın 10’unu kazandı. Öte yandan, Avustralya, başantrenör Joe Schmidt yönetiminde son üç maçını kaybetti.

İngiltere'nin kadrosu şu şekilde oluşuyor: Furbank; Feyi-Waboso, Lawrence, Slade, Freeman; M. Smith, Spencer; Genge, George (kaptan), Stuart, Itoje, Martin, Cunningham-South, T. Curry, Earl. Yedek oyuncular ise Cowan-Dickie, Baxter, Cole, Isiekwe, Dombrandt, Randall, Ford ve Sleightholme.

Tam zamanlı oyuncu George Furbank, İngiltere’nin All Blacks karşısında kazandığı fırsatı kaçırdıkları için hayal kırıklığına uğradıklarını, ancak şu anda sadece Avustralya ile oynayacakları maça odaklandıklarını söyledi. "Dört kış maçının hepsini kazanmak istiyorduk. İlkinde harika bir pozisyona girdik ama kazanamadık, bu yüzden şimdi dikkatlerimizi bir sonraki maça vermeliyiz. Avustralya ile farklı bir mücadeleye gireceğiz ve biz de takım olarak gelişiyoruz" diye ekledi.

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