﻿İngiltere karar verdi. Düzensiz göçmenler sorgusuz sınır dışı edilecek

(İHA) - İngiltere, düzensiz göçle mücadelede yeni planını açıkladı. İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman parlamentoda yaptığı konuşmada, İngiltere’ye Manş Denizi üzerinden botlarla kaçak yollardan giren düzensiz göçmenlerin adli inceleme ve kefalete tabi tutulmadan 28 gün içinde sınır dışı edileceğini açıkladı.

Braverman, "Hükümetin sınırlarımızı aşan yasa dışı göçmen dalgalarına yanıt vermemesi, hizmet etmek üzere seçilmiş olduğumuz insanların iradesine ihanet etmek olur" dedi. Yasa tasarısına göre, yalnızca 18 yaşın altındakiler, tıbbi olarak uçmaya uygun olmayanlar veya gönderildikleri ülkede "gerçekten zarar görme riski" taşıyanlar, sınır dışı edilmelerinin durdurulması için itirazda bulunabilecek. Modern kölelik yasalarının kullanılarak düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmelerine karşı çıkılmasını engellemeyi amaçlayan yasa tasarısı, yalnızca insan ticareti soruşturmalarında kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapıldığında sınır dışı edilmeyi erteleyecek.



Parlamento tarafından belirlenecek olan güvenli yollardan giren kişi sayısına ilişkin yıllık bir üst sınır belirlenmesini hedefleyen yasa tasarısı, sınır dışı edilenlerin ömür boyu yerleşim, vatandaşlık ve İngiltere’ye yeniden girişinin yasaklanmasını içeriyor.



Başbakan Sunak’ın 5 önceliğinden biri düzensiz göç

İngiltere'nin güney kıyılarına gelen düzensiz göçmen sayısı son iki yılda yüzde 500 artarak geçen yıl 45 binin üzerine çıktı. İngiltere Başbakan Rishi Sunak düzensiz göçmenlerin girişlerini durdurmayı beş temel önceliğinden biri haline getirdi.



İngiltere’ye sığınma başvurusu sayısı 2022'de 20 yılın en yüksek seviyesi olan yaklaşık 75 bine ulaşırken, halen Avrupa Birliği ortalamasının altında. Almanya geçen yıl 240 binden fazla iltica başvurusu aldı.



Ruanda’ya uçuşlar yasal bulunmuştu

Geçen yıl İngiltere, on binlerce göçmeni 6 bin 400 kilometre uzaklıktaki Ruanda'ya göndermek için bir anlaşma yaptı. İlk sınır dışı etme uçuşu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden alınan bir tedbir kararıyla engellendi. Londra Yüksek Mahkemesi daha sonra geçtiğimiz sene aralık ayında uçuşların yasal olduğuna karar verdi.

İlk kez bugün görüşülecek olan yasa tasarısının, ikinci okuması önümüzdeki 13 Mart’ta yapılacak ve yasa tasarısının milletvekillerinin ayrıntılı olarak görüşeceği komisyon aşaması 27 Mart haftası başlayacak.